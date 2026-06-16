Diputado de Sumar dice que la directora de la Guardia Civil debe dimitir si no da explicaciones del 'caso Leire'

El portavoz adjunto de SUMAR en el Congreso, Alberto Ibáñez, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha advertido que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, debe dimitir o ser cesada del cargo si no da explicaciones contundentes en el Senado sobre sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez.

"Les puedo asegurar que no es fácil acceder a la directora general de la Guardia Civil (...) No sé cómo Leire lo tenía tan fácil. Por tanto, si la directora general de la Guardia Civil hoy no responde en el Senado con contundencia, es evidente que el cargo le viene grande y que, si no se va, deberían apartarla", ha subrayado en rueda de prensa en el Congreso a la pregunta de si confía en Mercedes González.

Precisamente este martes la directora general de la Guardia Civil comparecerá en la Cámara Alta tras desvelar la Unidad Central Operativa (UCO) que tuvo varios encuentros con Leire Díez, la llamada 'fontanera del PSOE', lo que motivó que PP y Vox pidieran su dimisión como máxima responsable del Instituto Armado y que otros socios parlamentarios del Gobierno reclamaran explicaciones.

SOLO EL PSOE SE CREE LO DE "ANTOÑITA LA FANTÁSTICA"

Ibáñez también ha comentado que la semana judicial que encara el PSOE es "grave" para la democracia y ha agregado que considerar a Leire Díez como "una Antoñita la Fantástica", como la ha definido la ministra Diana Morant, no se lo cree "nadie fuera de la gente que se lo quiere creer dentro del PSOE".

En contraposición, ha proclamado que Leire Díez tenía un "pase de oro" en las instituciones porque venía en "nombre del PSOE" y, en concreto, del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Así, ha demandado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje claro en su comparecencia en el Congreso de la próxima semana que Díez actuaba por libre y que "no era consciente" de lo que sucedía, porque ha quedado patente que es el "peor responsable" de recursos humanos del PSOE.

SIDI: TENDRÁ QUE DAR EXPLICACIONES EN EL SENADO O COMO IMPUTADA

Por su parte, la diputada de Más Madrid Tesh Sidi ha calificado de "muy grave y sospechoso" que la "máxima responsabilidad" en la Guardia Civil se siente con Leire Díez y que ésta con tranquilidad le pida inspeccionar o supervisar a compañeros. Así, ha recalcado que en ese momento González tenía que haber informado a sus superiores y haber bloqueado cualquier tipo de reunión posterior con la exmilitante.

En consecuencia, cree que la directora general del Instituto Armado tiene que dar "muchas explicaciones" en el Senado o si en el futuro es imputada junto con la propia Leire Díez.

También demanda que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aclare si era conocedor de todo esto y qué responsabilidades va a adoptar ante una persona que "bajo su autoridad ha mentido en este caso".

La portavoz del grupo parlamentario, Verónica Martínez Barbero, ha pedido que el PSOE tiene que dedicarse a "gobernar" dar "todas las explicaciones precisas", porque a la mayoría progresista no le va bien" los casos de presunta corrupción que les afecta.

SÁNCHEZ DEBE DAR EXPLICACIONES

Mientras, la dirigente de los Comuns y portavoz adjunta del grupo plurinacional, Aina Vidal, ha bromeado que no sabe si Leire Díez es "Antoñita la Fantástica o Torrente", pero desde luego es evidente que es un personaje "muy estridente" y que genera sorpresa en todos que "pudiera andar libre y tranquilamente por la quinta planta de Ferraz".

Al respecto, ha opinado que Sánchez se están demorando mucho en dar explicaciones sobre este caso y respecto a la imputación de Zapatero, por lo que confía en que el 24 de junio aclare "esto y mucho más" en el Congreso.