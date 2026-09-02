Diputado de Sumar pide en el Congreso el informe policial que atribuye a Marruecos la crisis migratoria en Ceuta

Archivo - El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados y miembro de Compromís, Alberto Ibáñez, a su llegada a una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha solicitado en el Congreso el informe policial que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes ocurrida los pasados 30 y 31 de julio.

En un escrito a la Mesa del Congreso, al que ha tenido acceso Europa Press, Ibáñez demanda tener acceso a este documento y también a la carta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que reclama al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le verifique "a la mayor brevedad" dicho informe.

Ibáñez resalta en su petición la "gran relevancia" que tiene ese escrito policial por apuntar a la responsabilidad de Marruecos, en concreto a sus fuerzas de seguridad, en el "ataque híbrido" que ha sufrido la ciudad autónoma.

A través de la red social 'X', el parlamentario de Compromís ha afirmado que, ante dicho informe, o bien la Policía "oculta información" a sus superiores o el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, "ha mentido".

"Hay dos opciones: la Policía oculta información al 'mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado' o el Ministro del Interior ha mentido", ha enfatizado.