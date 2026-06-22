El director de Emergencias en la dana se desvincula del audio recortado de AEMET: "Jamás tuve acceso a esa grabación"

El exdirector general de Emergencias y Extinción de Incendios, Conselleria de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Alberto Javier Martín Moratilla, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alberto Martín Moratilla, que era director general del Emergencias de la Generalitat valenciana el día de la dana del 29 de octubre de 2024, ha dicho este lunes en el Congreso que no tuvo ninguna vinculación con la filtración de un audio recortado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y ha negado que se le promoviera a otro cargo como recompensa.

Ese audio recoge la llamada que AEMET hizo al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) al mediodía del 29 de octubre en la que informaba de que se mantenía el aviso rojo y advertía de que la situación se complicaría por la tarde, pero se filtró una versión recortada dando la impresión de que los meteorólogos no habían alertado del peligro y que no iban a "marear" con sus avisos.

La filtración esta siendo investigada en un juzgado valenciano, que tiene un informe de la Guardia Civil que apunta a que dos cargos de la Consejería de Interior tuvieron acceso a ese audio: Ricardo García, el subsecretario de este departamento; y el propio Alberto Martín Moratilla.

En su declaración en el Congreso, al ser preguntado por esta cuestión, el exdirector de Emergencias ha sido tajante: "Jamás en mi vida he tenido ni acceso a esa grabación, ni me han dado ningún tipo de grabación, ni yo tengo claves para acceder a la agencia a ningún tipo de grabación --ha proclamado--. La primera vez que oí yo esa grabación fue a través de redes sociales y de prensa".