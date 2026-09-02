El director de la Policía se reúne con el jefe de los agentes del informe que señala a Marruecos en la crisis de Ceuta

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), y el director general de la Policía, Francisco Pardo (c), durante la toma de posesión del nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía- Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, se ha reunido este martes de urgencia con el jefe de los policías que han elaborado el informe remitido a la Audiencia Nacional que señala a gendarmes marroquíes por su presunta participación en la crisis de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio.

Según han informado a Europa Press fuentes policiales, Francisco Pardo ha citado al comisario al frente de Extranjería y Fronteras tras la petición de información solicitada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a raíz de la publicación del informe policial del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).

El máximo responsable de la Policía ha citado, en concreto, al comisario general de Extranjería y Fronteras, Juan Ávila, a una reunión a la que también ha asistido el comisario general de Información, Javier Antonio Susín, según las citadas fuentes policiales.

En dicho informe, adelantado por 'El Español', la Policía informa a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón de que la entrada masiva fue guiada por gendarmes marroquíes y agentes de paisano con un fin distinto al migratorio, provocando el colapso de la frontera. El Gobierno había desvinculado hasta ahorra al país vecino de la crisis.

A raíz de la publicación del informe en la prensa, el ministro Marlaska remitió una carta a Pardo reclamando "ser informado sobre la veracidad" del informe del CENIF, la unidad de inteligencia dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

De ser cierto el informe, el ministro del Interior pedía mediante un oficio al director general de la Policía que aclare "desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa investigación".

En este sentido, Marlaska consideraba que es "esencial" saber esto para que el Gobierno pueda adoptar las "decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado", según ha informado Interior.

SEGURIDAD NACIONAL

Asimismo, Marlaska ha recordado al director general de la Policía que, una vez declarada la situación de interés para la seguridad del nacional por parte del Gobierno el pasado 25 de agosto, "una información como esa debería haberse puesto de inmediato a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional", del 'mando único' que lidera el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y de los demás órganos con competencias en este ámbito.

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el propio ministro del Interior han desvinculado a Marruecos de la crisis en Ceuta, que han relacionado con bulos en redes sociales tras la sentencia del Tribunal Supremo que impide el retorno de migrantes que accedan a España a nado, así como con mafias y al papel en la sombra de Rusia e Israel.

También han mantenido que ni el CNI ni ningún otro servicio de información de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado alertó de la entrada masiva en Ceuta ocurrida a finales de julio, ya que lo que recibieron fue informes de situación como en años anteriores.

Cabe recordar que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón solicitó el pasado 3 de agosto a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional un informe para determinar si la crisis en Ceuta respondía a la acción concertada de un grupo criminal.

La magistrada también hizo lo propio con el Servicio de Información de la Guardia Civil para saber si fue alertado sobre la entrada masiva en los días previos.