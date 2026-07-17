La directora de la Guardia Civil declara sentirse víctima de Cerdán y rechaza haber dado órdenes a la UCO

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a su salida de la Audiencia Nacional, a 16 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha afirmado como investigada ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sentirse víctima del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y ha asegurado que no dio órdenes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre investigaciones judiciales que afectan al Gobierno.

Así lo han indicado fuentes jurídicas a Europa Press este viernes tras la declaración de González como imputada en el marco del 'caso Leire Díez', que indaga sobre la presunta trama que habría liderado Cerdán y coordinado Díez, para desbaratar causas judiciales que afectaran al partido socialista o al Gobierno.

La directora de la Guardia Civil, que fue imputada después de que la UCO de la Guardia Civil apuntara en uno de sus informes que mantuvo tres reuniones con la exmilitante socialista, ha asegurado que se siente víctima de la presunta trama investigada, según las fuentes jurídicas.

De hecho, las mencionadas fuentes han contado que González ha reconocido que, de haber sabido que Díez había sido enviada por Cerdán, no se habría reunido con ella.

Como ya hizo en la Comisión de Interior del Senado, González ha declarado que se vio en dos ocasiones con Díez, en la que esta se presentó como periodista 'freelance', pero ha negado una tercera que la UCO sí plasmó en uno de sus informes, según las mismas fuentes.

En uno de estos encuentros, las fuentes jurídicas han indicado que, según el relato de la directora del Instituto Armado, Díez le habló sobre el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el 'caso Koldo', momento en el cual González frenó la conversación.

González estaba citada para este jueves, pero el juez pospuso su interrogatorio debido a la extensión de la declaración del director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, Manuel Llamas.

El juez le atribuye a ella y a Llamas la presunta autoría de delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares lideradas por el PP solicitaran sus imputaciones.