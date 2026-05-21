Dirigentes de PP y Vox apoyarán el sábado la marcha de Sociedad Civil Española para pedir la dimisión de Sánchez

Archivo - Decenas de personas durante una concentración donde piden la dimisión de Pedro Sánchez, en la Plaza de Cibeles, a 9 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Dirigentes y cargos del PP y Vox asistirán este sábado a la manifestación convocada por Sociedad Civil Española para pedir la dimisión "inmediata" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el "desastre" al que, a su juicio, está llevando a España.

La marcha convocada por Sociedad Civil Española, que coordina a más de 150 asociaciones civiles, se iniciará a las 10.30 horas desde la madrileña Plaza de Colón y está previsto que acabe sobre las 12.30 horas en el Arco de Moncloa, según han informado los organizadores.

La organización justifica la necesidad de la marcha, que tiene el lema de '¡Sánchez, dimisión ya!", alegando que "es un clamor la indignación de los españoles ante la deriva a la que el Gobierno está llevando al país". Invitan a unirse con "pancartas y símbolos identificativos propios".

FÚSTER Y OTROS CARGOS DE VOX SE SUMAN A LA CONVOCATORIA

Por parte de Vox, acudirá el portavoz nacional y líder del partido en Madrid, José Antonio Fúster; portavoces nacionales sectoriales, como Isabel Pérez Moñino (Agenda España), Samuel Vázquez (Interior y Seguridad) y Ainhoa García (Familia); y portavoces y diputados del Congreso, según informan fuentes de la formación a Europa Press.

Además, han confirmado su asistencia Atenea, el 'think tank' presidido por Iván Espinosa de los Monteros; el expolítico y fundador de Vox Alejo Vidal-Quadras y la asociación sionista Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM).

EL PP ESTARÁ REPRESENTADO, AUNQUE FEIJÓO ESTÁ EN BALEARES

Fuentes de la dirección nacional del PP han confirmado a Europa Press que el partido estará representado en la manifestación, si bien no han precisado por el momento qué cargos acudirán a esta convocatoria.

En todo caso, no serán ni el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni el secretario general de la formación, Miguel Tellado, que estarán ese día en Baleares con motivo del congreso del PP balear que reelegirá a Marga Prohens como presidenta.

"Estaremos representados en esa manifestación, que además pasa por la calle Génova", han confirmado las fuentes consultadas, que han señalado que el PP acudirá sin banderas del partido porque no quieren "patrimonializar" la protesta, a diferencia de lo que, según pronostican, puede intentar hacer Vox.

El PP madrileño que dirige Isabel Díaz Ayuso también respaldará esta marcha. Así, acudirá una delegación del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid y miembros de la dirección regional del partido, han indicado a Europa Press fuentes de la formación.

Desde 'Génova' han afeado a uno de los convocantes las "críticas" que estos días ha lanzado al PP en redes sociales, subrayando que ésa "no es la mejor forma de pedir al partido que apoye esta manifestación". Pese a ese trato, que considera "incorrecto", el PP "respeta y apoya esta convocatoria para pedir la dimisión de Pedro Sánchez, han añadido las mismas fuentes.

Hace unos días, Marcos de Quinto --empresario, exdiputado de Ciudadanos y afín a Vox-- criticó en redes la labor de oposición del PP asegurando que "Génova 13 está convirtiendo al PP en un chiste" y pidió al partido de Feijóo demostrar la "indignación" saliendo a la calle el sábado.

"Por favor, sumaros ya de una vez a la #MarchaPorLaDignidad del 23 de mayo y juntemos a 1M de personas exigiendo la dimisión de Sánchez", afirmó Marcos de Quinto en su cuenta de 'X', en la que también pidió al PP presentar una moción de censura que están "negando a los españoles de bien".

En otro mensaje del pasado 16 de mayo en la misma red social , Marcos de Quinto aseguró que ni España ni el PP "merecen a un tipo como Feijóo, que ni se dignó a responder a la invitación que se le hizo para apoyar esta marcha". "Le sobra soberbia y mala educación y le falta lo que debería tener", añadió.