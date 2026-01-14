La doctora Pinto asegura que López Madrid contrató a Villarejo para "hundir" sus denuncias por hostigamiento

Archivo - El comisario jubilado José Manuel Villarejo a su llegada a un juicio en la sede de la Audiencia Nacional, a 18 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La dermatóloga Elisa Pinto ha declarado ante la Audiencia Nacional que el empresario Javier López Madrid contrató al comisario jubilado José Manuel Villarejo porque "era experto en hacer coartadas" y porque podía "ayudarle a hundir cualquier denuncia" por las presuntas amenazas que la doctora estaba recibiendo.

Así se ha expresado Pinto este miércoles en su declaración como testigo en la tercera sesión del juicio contra López Madrid, Villarejo y el socio del comisario jubilado, Rafael Redondo, por un presunto delito de cohecho.

En su declaración, la doctora ha reconocido que se sentía "obligada" a mantener "una comunicación" con el empresario que "no quería tener", basada en llamadas, mensajes de WhatsApp o visitas a su casa y consulta.

UN POLICÍA EXPERTO EN "PONER EN SU SITIO A CHULAS"

"En una de las múltiples llamadas que me hacía, me dijo que había contratado a un comisario que se llamaba Villarejo, que era experto en hacer coartadas y que podía hacer que cualquier denuncia que yo le pusiera quedase sepultada. Y que era, además, experto en poner en su sitio 'a las chulas' como yo", ha expresado.

Pinto ha mantenido que "no quería denunciar el acoso" porque el empresario "tenía el poder" para destruirla "personal y profesionalmente". Ha sostenido que "quería que todo parara": "Él tenía el poder, tenía los contactos con los centros hospitalarios con los que yo trabajaba y era amigo de los pacientes que iban a mi consulta", ha declarado.

El letrado que representa a Villarejo le ha preguntado si "se planteó" grabar alguna de esas llamadas en las que López Madrid presuntamente reconocía haber realizado el encargo al comisario jubilado.

Pinto ha respondido que, pese a comprender "que puede ser una costumbre en otros ámbitos o sectores", a ella no se le ha "ocurrido nunca grabar conversaciones". "Yo me dedico a la medicina, a llevar una vida tranquila, no hago negocios, no tengo complicaciones vitales y sigo sin grabar a nadie. Igual es una mala costumbre pero no grabo a la gente", ha remachado.

EN LA CONSULTA "MANDABA ÉL"

La doctora ha manifestado que, pese a que su consulta era "su zona de seguridad", en la visita que realizó López Madrid acompañado de Redondo a su consulta "mandaba él". "Me dijo 'siéntate' y yo me senté. Y se sentó su acompañante a la derecha. Tapaba la pantalla del ordenador. Colocaron una cartera encima de la mesa y empezó a decirme que dejara de hacer llamadas, que se estaban haciendo llamadas desde mi casa y desde mi consulta", ha explicado.

La dermatóloga ha expresado que "estaba intentando entender lo que decía", mientras se preguntaba "cómo podían haber entrado" en su casa.

Al término de la reunión, ella contactó con un informático para informarle de que le están acusando de hacer llamadas a través de tarjetas prepago y con el abogado Luis Rodríguez Ramos. A partir de ahí, "las llamadas fueron peores".

Según su relato, las llamadas empezaron a ser amenazantes: "Te vamos a matar, tienes unos niños muy pequeños, tus hijos son muy frágiles". La doctora Pinto ha roto a llorar en este momento. La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, le ha preguntado si estaba en condiciones de seguir declarando, a lo que ha respondido afirmativamente.

VILLAREJO: "NO HE VISTO A ESTA SEÑORA EN MI VIDA"

Al inicio de la vista, la abogada de la doctora ha solicitado que Villarejo abandonase su puesto junto a su abogado durante la declaración de ella porque "estaría más cómoda". La magistrada Palacios ha dicho que no podía "obligar" al comisario jubilado a moverse, pues es abogado y "tiene derecho" a mantenerse ahí.

"No he visto a esta señora en mi vida, jamás he tenido ninguna relación con ella. Digo que todo forma parte de su show y, por lo tanto, si me permite, yo me niego a esta jugada", ha espetado Villarejo.

La acusación de Pinto pide 6 años de prisión para Villarejo y López Madrid por delitos de cohecho y 4 años para Redondo por su presunto papel como cómplice del comisario jubilado, según su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press. La Fiscalía rechazó formular acusación y es partidaria de la absolución.