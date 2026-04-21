Dos detenidos en Alicante y Madrid por estafar a personas mayores a las que ayudaban en cajeros del banco

Archivo - Alicante.-Sucesos.- Detenido un varón con una orden de detención de Alemania por 28 delitos de tráfico de drogas y robos - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alicante y Madrid a dos varones, de 39 y 44 años, como presuntos responsables de cinco delitos de estafa. Actuaban en cajeros automáticos utilizando el método conocido como 'siembra' sobre personas de avanzada edad, a las que se ofrecían a ayudarles con las operaciones bancarias y les cambiaban la tarjeta tras haberles visto teclear el número 'pin'.

Los hechos que iniciaron la investigación se sucedieron en las inmediaciones de una sucursal bancaria de la localidad de Alicante, donde un agente de la Policía fuera de servicio observó a una mujer que discutía con un varón que presuntamente había intentado robarle.

Cuando se aproximó hasta ellos, dicho varón comenzó a correr tratando de huir del lugar, siendo rápidamente interceptado por otra patrulla que se encontraba en las inmediaciones. Una vez retenido, en el cacheo realizado, los agentes le localizaron hasta diez tarjetas bancarias de diferentes titulares.

La mujer manifestó que se encontraba realizando una operación en un cajero cuando el citado varón se aproximó con el pretexto de ayudarla y tras observar su código 'pin' le extrajo la tarjeta e intentó arrebatársela, pero ella se percató y consiguió quitársela antes de que huyera del lugar.

Ante los indicios delictivos, se llevó a cabo la detención de esta persona por su participación en un presunto delito de estafa, lo que dio lugar a una investigación sobre un entramado delictivo itinerante dedicado a cometer estafas a personas de avanzada edad en cajeros automáticos utilizando el método de la 'siembra'. Se trata de una modalidad de estafa en la que los autores se aprovechan de un momento de distracción de la víctima para hacerse con su tarjeta bancaria y su número 'pin'.

ACTUARON EN OTRAS CINCO LOCALIDADES

Realizadas gestiones con las tarjetas intervenidas los agentes comprobaron que muchas de ellas habían sido sustraídas a terceras personas en cajeros automáticos y posteriormente habían sido víctimas de operaciones fraudulentas en sus cuentas bancarias.

Las personas afectadas coincidían en sus denuncias que, mientras estaban operando en el cajero con sus tarjetas, se les acercaba un varón ofreciéndoles ayuda y posteriormente, tras observar el número 'pin' de la tarjeta se apoderaba de la misma sin que la víctima se diera cuenta, cambiándosela por otra tarjeta que a su vez pertenecía a una víctima anterior.

Una vez que lograba obtener el 'pin' de la tarjeta, el autor procedía a realizar extracciones de dinero en distintos cajeros automáticos. Era en ese momento cuando las víctimas comenzaban a detectar movimientos no autorizados en sus cuentas y descubrían que habían sido víctimas de una estafa.

Continuando con las pesquisas, los agentes consiguieron dar con la identidad de otro varón que tenía participación directa con los hechos investigados ya que actuaba de manera conjunta con el detenido y era el encargado de transportarlo a bordo de su vehículo hasta el lugar de los hechos, permaneciendo en el mismo en espera de su regreso para abandonar rápidamente el lugar. Tras diversas gestiones, fue localizado y detenido en la localidad de Madrid.

Con estas detenciones, los investigadores, han logrado esclarecer hasta el momento cinco delitos de estafa cometidos en cajeros automáticos de las localidades de Alicante, Hellín (Albacete) y en los municipios madrileños de Aranjuez, Torrejón de la Calzada y el distrito de Vicálvaro.