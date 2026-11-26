Archivo - Efectivos de la Guardia Civil durante un operativo para desmantelar un piso patera con 24 migrantes acogidos, en la calle Real, a 16 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press - Archivo

CEUTA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en Ceuta durante una operación desarrollada la madrugada de este jueves en las barriadas del Sarchal y el Príncipe contra el alojamiento clandestino de inmigrantes en viviendas particulares.

Los arrestados son los propietarios de dos inmuebles que, presuntamente, se utilizaban para alojar a personas migrantes que permanecían en la ciudad tras acceder durante la entrada masiva registrada a finales del pasado mes de julio.

Uno de los registros se ha llevado a cabo en una vivienda del Sarchal, donde los agentes han localizado a alrededor de diez inmigrantes. La intervención se ha saldado con la detención del propietario del inmueble.

El segundo dispositivo se ha desarrollado en la barriada del Príncipe. En este caso, las personas que se encontraban en el interior de la vivienda han conseguido abandonar el inmueble y huir antes de que los agentes pudieran localizarlas. La actuación también ha concluido con el arresto del propietario.

La operación se enmarca en las labores de vigilancia y control que desarrolla la Guardia Civil para combatir las actividades relacionadas con la inmigración irregular en Ceuta, entre ellas la utilización de viviendas particulares como alojamientos clandestinos.