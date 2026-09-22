Dos detenidos en Ceuta tras desmantelarse un piso patera en una vivienda de protección oficial en Loma Colmenar

Espacio habilitado para la acogida de migrantes en Loma Colmenar, a 14 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Ceuta acusadas de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros tras desmantelarse un piso patera, donde se ha encontrado a 14 personas migrantes.

El piso desmantelado se trata de una de las 317 viviendas de protección oficial (VPO) que se encuentran en la zona próxima también al Hospital Universitario de Ceuta.

La intervención ha tenido lugar en la tarde de este lunes en la barriada de Loma Colmenar, donde se ubica uno de los dispositivos provisionales de acogida de los migrantes llegados a la ciudad el 30 y 31 de julio.

La actuación se produce después de que los vecinos de la zona trasladaran a las autoridades sus sospechas sobre la situación que se estaría produciendo en el interior de la vivienda.

Al intervenir en la vivienda descubrieron en su interior a un total de 14 personas migrantes en situación irregular, llegadas a Ceuta durante la entrada masiva, según los datos facilitados por la Policía.

La investigación sigue en curso y las personas detenidas no pasarán a disposición este martes, según han informado a Europa Press desde la Jefatura Superior de Policía.

El 18 de agosto, el portavoz del Gobierno local, Alejandro Ramírez, reconoció en rueda de prensa tener conocimiento de la existencia de pisos patera en viviendas de titularidad pública que se están usando para alojar a migrantes desde la avalancha.

POSIBILIDAD DE RESOLVER LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

Ramírez explicó que la Ciudad había recibido información al respecto y que la barriada de Loma Colmenar era una de las zonas bajo sospecha.

El portavoz advirtió entonces de que, si se confirma que los titulares de estos inmuebles han cedido las viviendas para que sean ocupadas irregularmente, el Gobierno procederá a actuar contra ellos.

Además, Ramírez aclaró que los servicios jurídicos de la Ciudad han confirmado que los propios contratos de arrendamiento contemplan la posibilidad de resolverlos cuando se produzcan este tipo de incumplimientos. "Todo aquel que haya cometido esta irregularidad será tanto sancionado como resuelto su contrato", llegó a afirmar.