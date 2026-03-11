Dos detenidos por ciberacosar a Ione Belarra a través de mensajes en una red social

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a su llegada a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha practicado dos detenciones en el marco de una investigación por amenazas y ciberacoso contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a través de mensajes privados en la red social Instagram.

Los detenciones se han realizado en Toledo, donde ha sido arrestado un español de 49 años con antecedentes policiales, y en Xirivella (Valencia), con un segundo detenido de 30 años, en este caso sin antecedentes, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

La investigación la ha llevado a cabo agentes especializados en ciberamenazas destinados en la Brigada Provincial de Información de Madrid.

Uno de los investigados habría remitido más de 300 mensajes con contenido vejatorio, así como mensajes con carácter intimidatorio y amenazante a la parlamentaria, hechos que motivaron su denuncia y la apertura de diligencias para esclarecer su origen.

La investigación permitió identificar a los presuntos autores y proceder a su detención, para lo que se contó con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Toledo y de Valencia, y con la Brigada Local de Información de la Comisaría Local de Xirivella.