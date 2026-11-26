Archivo - Urgencias del Hospital Can Misses, recurso - ÁREA DE SALUD IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

IBIZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los dos tripulantes heridos leves del MED EMRE, hundido esta noche a 30 millas de Ibiza, que han sido trasladados al Hospital Can Misses de Ibiza, se encuentran en observación en Urgencias del Hospital Can Misses, estables y conscientes.

Según ha informado el Área de Salud de las Pitiusas, ambos sufren hipotermia leve. Son dos varones de unos 40 años, aunque han llegado indocumentados y por el momento se desconoce la edad exacta y la nacionalidad.

Otros cuatro tripulantes permanecen ingresados a cargo de la Unidad de Medicina Interna de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario al presentar cuadros de hipotermia, deshidratación, ingesta de agua salada y efectos tóxicos derivados de la exposición a productos petrolíferos.

El buque MED EMRE se ha hundido esta pasada noche a 30 millas de Ibiza tras comunicar a las 20:36 horas que tenía una vía de agua y a las 23:00 horas se hundió, según han informado fuentes del Gobierno.

Según estas fuentes, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Valencia recibió una llamada de socorro MAYDAY a las 21:30 horas del 25 de noviembre. Seis minutos después, el buque comunicó que tenía una vía de agua y una escora de unos 90 grados. Finalmente, el hundimiento se produjo en torno a las 23:00 horas.

Se trata de un buque tanque químico, con bandera de Malta y el lugar del suceso ha sido a unas 57 millas náuticas al este de Valencia y 30 millas al norte de Ibiza. Contaba con 17 tripulantes a bordo y transportaba aproximadamente 7.000 toneladas métricas de gasóleo desde Algeciras a Barcelona.

La tripulación ha sido rescatada por Salvamento Marítimo, con la participación de helicópteros Helimer 202 y Helimer 220 y el mercante Prysmian Monna Lisa, que auxiliaron a cinco, seis y seis personas, respectivamente.