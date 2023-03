Echenique apoya que se registre el despacho de 'Tito Berni' en el Congreso si lo pide el juez

Indica que su grupo está valorando si se puede reactivar la comisión sobre Kitchen en el Congreso por los mensajes del presidente de la AN



MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se ha mostrado partidario del registro del despacho del exdiputado del ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni', si así lo solicita el juez que investiga esta trama de corrupción.

"Si lo pide el juez, desde luego. Hay que hacerlo legalmente", ha indicado Echenique a los medios en los pasillos del Congreso preguntado por esta posibilidad, a la que la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto.

En este sentido, Echenique ha dicho que todo apunta a que parte de la actividad de esta trama se llevó a cabo en "los pasillos" de la Cámara Baja y ha opinado que "cualquier diputado" tiene que apostar por "llegar hasta el fondo" en la investigación de este caso.

No obstante, ha reiterado que "no le van a seguir el juego" al PP, que es el partido de la Kitchen y Gürtel, y "no tiene legitimidad ninguna" para "erigirse como adalid" de la lucha contra la corrupción pidiendo una comisión de investigación en el Congreso.

Por tanto, el portavoz del grupo confederal ha sentenciado que no respaldarán esta iniciativa del PP, ni tampoco si procede de Ciudadanos, y que ya han dicho que si la comisión la solicita el PSOE, que es el principal intersado, su formación la apoyaría.

NO VAN A "BLANQUEAR" AL PP Y NO APOYARÁN SU INICIATIVA

"Pero hacer la ficción de que el PP ha pasado de ser el partido más corrupto de Europa a ser adalid de la lucha contra la corrupción nos parecería demasiada hipocresía", ha enfatizado ante la prensa para, a continuación, afear a la formación naranja que ayudó a investir gobiernos "corruptos en Murcia, Madrid y Andalucía" liderados por los populares.

En consecuencia, ha proclamado que "no van a entrar en blanquear a los que han sido muy corruptos, como el PP, y a los que les ayudaron a llegar al poder", en referencia a Ciudadanos.

Cuestionado sobre si respaldarían una iniciativa que partiera de alguno de los socios de investidura, Echenique ha respondido que hasta donde él sabe esa posibilidad no se ha dado y rechaza hacer "política ficción". En todo casi, si alguien la presenta la estudiarán.

En cuanto a la polémica que rodea al presidente de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro, tras conocerse que aconsejó con una serie de mensajes al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el anterior Gobierno del PP durante la investigación del caso 'Kitchen', el dirigente morado ha señalado que están valorando si se puede reactivar la tercera parte de la comisión de investigación sobre esta trama en el Congreso para incluir estas nuevas informaciones. "Lo estamos valorando", ha concluido Echenique.