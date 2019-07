Echenique espera que Sánchez no se vaya de vacaciones y trabaje por una coalición

Publicado 26/07/2019 10:38:26 CET

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El responsable del Comité Negociador de Pactos de Podemos, Pablo Echenique, ha señalado este viernes que espera que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, "no se vaya de vacaciones" tras la investidura fallida porque "los problemas de la gente siguen ahí" y ha confiado en que antes de septiembre se llegue a un Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos para lo que les insta a abrir la negociación.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, el dirigente morado ha indicado que para llegar a ese Ejecutivo, el líder socialista debe entender que la negociación exprés previa a la votación del jueves no ha sido una verdadera negociación y que se acabó yendo a la investidura ofreciendo un gobierno de "coacción", algo que a su juicio "no es sensato".

Para Echenique, el PSOE ha hecho una "simulación de negociación" con el objetivo de acaparar el máximo poder dentro del Consejo de Ministros, algo que, a su juicio, ha llevado al fracaso de la investidura tras 80 días de negociación. Señala que el PSOE y Pedro Sánchez no han querido que haya Gobierno porque al principio querían gobernar en solitario, y luego pretendieron "acaparar el 90 por ciento" del Ejecutivo de coalición.

En este sentido, ha afirmado que si la propuesta de coalición de los socialistas hubiera sido "mínimamente digna" la habrían valorado porque la sociedad ya está "enfadada con el espectáculo lamentable" de los últimos días. Para Echenique, los ministerios que les ofrecieron estaban vacíos de competencias, "eran sillones".

"Se nos ofrecen sillones, y los ministerios deben tener un número de competencias para poner en marcha políticas publicas", ha subrayado, para luego matizar que un Ministerio de Vivienda debería poder actuar contra los desalojos sin alternativa habitacional, o para atajar las subidas abusivas de los precios de alquiler. "Lo que nos ofrecían ayer no tenia capacidad para hacer ninguna de las dos cosas", ha señalado.

NO QUEREMOS MEJORAR LA WIKIPEDIA

Así, ha insistido en que puesto que los dirigentes de la formación morada no están en política para "mejorar la Wikipedia" decorándola con algún ministerio, siguen exigiendo poner en marcha su programa electoral. "Venimos de vidas felices en las que disfrutábamos de nuestro trabajo, y hemos venido a mejorar el país, y si esto no lo entiende el PSOE, es que no entiende que fuerza política somos", ha aclarado.

Con todo, Echenique ha afirmado que las negociaciones pueden continuar, y ha celebrado que en la entrevista de este jueves en Telecinco, Sánchez haya señalado que continuará buscando su investidura sin ir a elecciones. "Cuando nos amenazaban en público y privado con que iba a haber elecciones sí o sí, sospechábamos que era mentira, que era una maniobra. Y hay que celebrar que era efectivamente mentira, no decían la verdad cuando decían que la votación de ayer era la ultima oportunidad", ha apuntado.

En este punto, resalta que están dispuestos a sentarse con los socialistas para llegar a un acuerdo de gobierno porque "la gente no entendería que el PSOE haga votar a la gente de nuevo" cuando en las generales del 28 de abril hubo una participación alta y con un mandato "fácil de interpretar".