Edmundo Bal asegura que su candidatura para encabezar Ciudadanos ya es de unidad y propone a Arrimadas que se sume

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha afirmado este lunes que su candidatura para liderar el partido ya es de unidad, después de que la presidenta, Inés Arrimadas, haya desvelado que su objetivo es conformar una candidatura única que aúne diferentes perfiles, también nuevos, de cara a la Asamblea Extraordinaria de enero. Por ello, Bal también propone integrarse en su lista a la hasta ahora presidenta.

Arrimadas ha trasladado durante esta jornada que presentará su candidatura para liderar el partido si su "mano derecha", Bal, no se aviene a negociar una lista de unidad cuyo objetivo último es "evitar una batalla campal" en la formación. Así, ha explicado que, en caso de que la lista de unidad prospere, podría incluso no encabezarla porque, aunque aún no está "definida", está dispuesta a dar protagonismo "a perfiles más desconocidos".

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el también portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, que se ha dirigido a Arrimadas con un "compañera", ha interpretado

que la actual presidenta 'naranja' "está de acuerdo" con su propuesta. "Una candidatura de unidad que recoja lo que los afiliados han expresado en la refundación", ha explicado.

"Por eso presenté hace tres días una candidatura que ayude a recuperar la ilusión y de la que quiero que ella forme parte", ha agregado Bal, que el pasado viernes dio un paso adelante para liderar la formación 'naranja', pillando por sorpresa a la propia Arrimadas.

LA LISTA UNITARIA TRIUNFARÁ

Entre la presidenta de Ciudadanos y su 'número dos' hay "discrepancias", derivadas según Arrimadas de las diferentes posturas en torno a varias leyes del Gobierno, como la Ley del 'Sólo sí es sí' y la 'Trans'. No obstante, la dirigente se ha mostrado "convencida" de que conseguirá alcanzar un acuerdo con Bal y la lista de unidad saldrá adelante.

Ciudadanos celebrará primarias el 9 y 10 de enero y, conforme a los documentos de refundación aprobados por la dirección del partido, apostará por un modelo de bicefalia con una persona encargada exclusivamente de la Secretaría General para llevar las riendas de la organización y otra distinta, el portavoz, que será su cartel electoral.

No obstante, este modelo aún tiene que ser refrendado por la militancia en la Asamblea Extraordinaria. En caso de ser validado y de que no alcancen un acuerdo, ambos competirían entre sí. Bajo el modelo bicéfalo propuesto, necesitan un compañero de fórmula.