EEUU pide a sus ciudadanos que no viajen a Ceuta y Melilla ante posibles situaciones "impredecibles y peligrosas"

Archivo - El embajador de Estados Unidos en España Benjamín León Jr., en una imagen de archivo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La embajada de EEUU en España ha pedido este viernes a sus ciudadanos que no viajen a Ceuta y Melilla ante posibles situaciones "impredecibles y peligrosas" tras la entrada masiva de más de 50.000 personas vivida en la Ciudad Autónoma de Ceuta en las últimas 24 horas.

A través de un comunicado, la embajada norteamericana ha instado a sus ciudadanos a "no viajar a las zonas afectadas" en las que "España ha desplegado al Ejército español para contener la situación en desarrollo, junto con la Policía Nacional y la Guardia Civil".

Del mismo modo, ha pedido a los estadounidenses que se encuentren en la zona "evitar cualquier manifestación que pueda volverse violenta" y seguir estrictamente las "instrucciones de las autoridades locales".

Así, la embajada ha aconsejado a los viajeros monitorear las actualizaciones de los medios de comunicación locales y del Gobierno, además de "notificar a amigos y familiares" sobre su seguridad.

Finalmente han recordado que los servicios de ferry entre Ceuta y la Península "siguen operando" y han recomendado consultar la web del Puerto de Ceuta para obtener información sobre horarios para abandonar la Ciudad Autónoma.