La ejecutiva del PSOE traslada su "reconocimiento expreso" a puente y defiende que ha aumentado la inversión en Rodalies

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en Ferraz. - EVA ERCOLANESE

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ejecutiva del PSOE reunida este lunes ha trasladado su "reconocimiento expreso" al ministro de Transportes, Óscar Puente, después de que el PP y ERC pidieran su dimisión tras los últimos accidentes ferroviarios.

Además, ante las incidencias que está sufriendo el servicio de Rodalies en Cataluña, ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado la inversión, pero tienen que revertir "muchos años de abandono", según ha trasladado la portavoz, Montse Mínguez, en una rueda de prensa desde la sede del partido en la calle Ferraz.

En este sentido, ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha dicho que el Gobierno ha aportado un "exceso de datos" para "confundir". Mínguez ha replicado que los 'populares' no están acostumbrados y cuando les ha tocado gestionar una tragedia "nunca han utilizado la verdad y los datos".

Respecto a las críticas de ERC, socio parlamentario del Gobierno, que también ha pedido la dimisión del ministro, la portavoz socialista ha defendido que el Gobierno central ha incrementado la inversión en Rodalies en los últimos años pero "resulta difícil revertir toda una época de infrafinanciación y abandono histórico" en referencia a las administraciones del PP.

No obstante, ha asegurado que están trabajando sin descanso con la Generalitat de Cataluña --gobernada por el PSC-- para volver a disponer de un servicio "digno y seguro", después de que este lunes la red haya sufrido diversas interrupciones.

