Elecciones generales 2026: qué responden ChatGPT y otras IA al preguntarles por los resultados del 29N- OMNIA

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las respuestas de las principales inteligencias artificiales sobre las elecciones generales del próximo 29 de noviembre muestran coincidencias a la hora de señalar qué partido podría ganar los comicios, pero también diferencias importantes cuando se les pregunta por las propuestas electorales.

Así se desprende de un estudio elaborado por Omnia, la plataforma de medición de visibilidad en IA, que ha analizado 21.905 respuestas de ChatGPT, Copilot, Perplexity, Claude, Google AI Mode y Gemini a 261 preguntas sobre las próximas elecciones, entre el 19 de octubre y el 1 de noviembre.

Los resultados, que Omnia actualizará semanalmente hasta cinco días antes de las elecciones, permiten comparar las respuestas de cada asistente, las diferencias por comunidades autónomas y las fuentes de información que utilizan.

"Con unas generales a la vuelta de la esquina, creemos que preguntarle por política va a ser algo cada vez más frecuente. Por eso queremos mostrar qué responde y de dónde lo saca, sin valorarlo", explica el CEO y cofundador de Omnia, Daniel del Espejo, en una nota de prensa en la que la compañía aclara que el estudio no constituye una encuesta de intención de voto ni una predicción electoral.

QUÉ RESPONDEN LAS IA SOBRE QUIÉN GANARÁ LAS ELECCIONES DEL 29N

Según los resultados facilitados por Omnia, el Partido Popular es la formación que aparece con mayor frecuencia cuando se pregunta a los seis asistentes qué partido podría ganar las elecciones generales del 29 de noviembre. Sin embargo, el porcentaje de respuestas en las que mencionan al PP varía considerablemente entre modelos.

Perplexity señala al PP en el 100% de las respuestas analizadas sobre esta cuestión, mientras que ChatGPT lo hace en el 90% y Copilot en el 86%. En Claude, el porcentaje se sitúa en el 81%, frente al 69% de Google AI Mode y el 48% de Gemini.

Este último presenta, además, una diferencia destacada respecto al resto: en el 40% de las respuestas evita señalar un partido ganador. Google AI Mode menciona varias formaciones en el 24% de los casos y Claude lo hace en el 14%.

Fuente: Omnia · Elecciones 29N

QUÉ PARTIDOS MENCIONAN LAS IA CUANDO SE LES PREGUNTA POR LAS MEJORES PROPUESTAS

Las coincidencias disminuyen cuando se pregunta a las inteligencias artificiales qué partido tiene las mejores propuestas para afrontar los diez principales problemas de España identificados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En el 70% de las respuestas, los asistentes mencionan varias formaciones políticas o evitan elegir una sola. En concreto, el 45% de las respuestas incluye varios partidos y en otro 25% no se selecciona ninguno.

En el conjunto de respuestas analizadas sobre propuestas electorales, el PSOE aparece como única formación elegida en el 11% de los casos, seguido del denominado Frente Amplio y del PP, ambos con un 7%.

Las diferencias entre asistentes también son significativas. En Perplexity, el PSOE es el partido más mencionado, con un 26% de las respuestas, seguido del Frente Amplio y del PP, ambos con un 16%. Por su parte, Copilot menciona al PSOE en el 29% de las respuestas y al PP en el 24%.

En ChatGPT, el Frente Amplio (18%) y el PSOE (12%) son las formaciones más mencionadas cuando identifica un único partido. Sin embargo, en el 36% de las respuestas menciona varias formaciones y en otro 27% evita seleccionar una.

Claude y Google AI Mode tienden a mencionar varios partidos en sus respuestas, con porcentajes del 62% y el 84%, respectivamente. Gemini, en cambio, evita elegir una formación en el 67% de los casos.

Para elaborar el estudio, Omnia agrupa bajo la denominación Frente Amplio a Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y sus marcas regionales, mientras que Podemos y Compromís se contabilizan por separado.

Fuente: Omnia · Elecciones 29N

El análisis también permite consultar las respuestas de cada asistente en los diez temas examinados, entre ellos vivienda, economía, sanidad e inmigración, para observar cómo varían las menciones a los partidos según la cuestión planteada.

Fuente: Omnia · Elecciones 29N

LA FORMA DE PREGUNTAR INFLUYE EN LAS RESPUESTAS DE LAS IA

El estudio también muestra diferencias en función de cómo se formule la pregunta a los asistentes, especialmente cuando se les pide que elijan expresamente un único partido político.

En estos casos, Perplexity y Copilot identifican una sola formación en el 99% de las respuestas, mientras que ChatGPT lo hace en el 55%. Los porcentajes son considerablemente inferiores en Claude (7%), Google AI Mode (6%) y Gemini (4%).

Fuente: Omnia · Elecciones 29N

Sin embargo, cuando las preguntas son abiertas, Perplexity señala un único partido en el 35% de las respuestas, frente a porcentajes de entre el 5% y el 16% en los demás asistentes.

QUÉ RESPONDEN LAS IA EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA

La investigación también analiza las respuestas de los seis asistentes sobre las elecciones generales en las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas.

Según Omnia, el PP es la formación mencionada con mayor frecuencia como favorita en 16 de los 19 territorios analizados. Las excepciones son Cataluña, donde destaca el PSOE con un 83% de las respuestas; el País Vasco, donde aparece EH Bildu con un 73%; y Navarra, donde el PSOE es la formación más mencionada, con un 35%, seguida de UPN-PP, con un 22%.

Las diferencias territoriales también aparecen cuando se pregunta por las propuestas políticas. Entre las respuestas que identifican a una única formación, el PSOE es el partido más mencionado en 14 territorios, mientras que en otros destacan formaciones de ámbito autonómico como el BNG en Galicia, Coalición Canaria en Canarias, ERC en Cataluña y el PNV en el País Vasco. En Ceuta, la formación más mencionada es el PP.

Fuente: Omnia · Elecciones 29N

El estudio también analiza las fuentes de información que citan los asistentes para elaborar sus respuestas sobre las elecciones. Durante las dos semanas examinadas, los seis modelos acumularon 104.890 citas a fuentes externas, con diferencias significativas entre ellos.

Claude, con 40.337 citas, y Perplexity, con 36.540, concentran casi tres de cada cuatro referencias, mientras que Gemini, con 2.385, es el asistente que menos fuentes cita. Entre los dominios identificados destaca politicaelectoral.com, una web especializada en comparar programas electorales que figura entre las tres más citadas por los seis asistentes.

Los resultados completos pueden consultarse en la web del estudio de Omnia, donde es posible explorar las respuestas por asistente, temática y comunidad autónoma, así como comparar los diferentes periodos analizados.