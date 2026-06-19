Elena Valenciano cree que Sánchez debe adelantar elecciones si no hay Presupuesto y ve normal que apoye a Zapatero

Archivo - La exvicesecretaria general del PSOE , Elena Valenciano, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera del Consejo de Estado y exvicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que "adelantar las elecciones generales" si no consigue aprobar los presupuestos porque "entre los grupos parlamentarios" y "también dentro del PSOE" la presión "es enorme".

La exnúmero dos del partido bajo el liderazgo de Alfredo Pérez Rubalcaba ha sostenido que, en su opinión, Sánchez "no va a conseguir sacar" las partidas adelante y por ello "es un camino razonable (...) volver a preguntar a los ciudadanos".

"No podemos seguir en esta agonía política en la que estamos", ha aclarado Valenciano en una entrevista en el programa 'Cafè d'ides' de 'La 2 Catalunya' recogida por Europa Press.

Asimismo, Valenciano ha indicado que "está convencida" de que Sánchez será el candidato a la reelección como presidente porque "en el PSOE si el presiente es candidato no hay opción a primarias" y por ello "no hay debate interno" sobre "otras posibilidades".

EL FUTURO DE SÁNCHEZ "ESTABA COMPLICADO ANTES DE ZAPATERO"

Sobre el apoyo de la formación socialista y especialmente del presidente del Gobierno a Zapatero tras su imputación en la Audiencia Nacional por el caso 'Plus Ultra', Elena Valenciano ha asegurado que a Sánchez "no le queda más remedio que ir con Zapatero hasta el final" porque en el expresidente ha tenido un "apoyo fundamental".

"Probablemente sin Zapatero a él le hubieran ido las cosas mucho peor. Así que creo que no le queda más remedio que estar con Zapatero hasta el final", ha apostillado.

Respecto al coste que esta defensa pueda tener en el Partido Socialista, la exvicesecretaria general ha explicado que "hay un problema" porque la política tiene unos tiempos y la justicia otros. "Los tiempos de la política exigen respuestas inmediatas, posiciones claras, y los tiempos de la justicia lo que necesitan es sus ritos y sus pruebas", ha subrayado.

En este sentido, Valenciano ha recordado que "Zapatero tiene que priorizar su defensa penal", pero que "la verdad y la defensa penal no siempre son lo mismo".

PARA EL PSOE VA A SER MUY DIFÍCIL EL PROCESO CONTRA ZAPATERO

Además, la exnúmero dos del partido ha aseverado, en otra entrevista en el programa 'Espejo Público' de 'Antena 3', que "hay que prepararse para un larguísimo proceso en el que vamos a tener, a veces, disgustos y a veces, pues a lo mejor, alegrías" y ha incidido en que para la formación socialista "va a ser muy difícil" la instrucción porque la gente pide una respuesta "coherente" y eso "seguramente no lo vamos a tener".

Así, Valenciano ha indicado que confía en Zapatero "más con el corazón" que de "manera racional" porque "está muy preocupada" por las cosas que ve y lee. "Me doy cuenta de que hay indicios que son muy serios", ha expresado.

CREE QUE "ES DIFÍCIL PENSAR" QUE SÁNCHEZ NO SABÍA LO QUE HACÍA CERDÁN

Por otro lado, sobre el 'caso Leire', Elena Valenciano ha explicado que es posible que Sánchez desconociera lo que hacía la conocida como 'fontanera' del PSOE, pero que eso "supondría que pensáramos que el secretario de organización y el secretario general no estaban en la misma línea". Algo, que en su opinión, es "difícil de pensar" entre Sánchez y Santos Cerdán.

"Podría ser, pero no es fácil imaginarlo tal y como estaba constituida la dirección del partido", ha incidido Valenciano, quien también ha deslizado que "no puede afirmarlo" porque "es posible" montar una "gestapillo" sin que el secretario general lo sepa.

NO PODEMOS DESTRUIR LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS EN NUESTRO BENEFICIO

Elena Valenciano ha recordado la figura del exlíder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y ha explicado que él "siempre decía que el poder judicial era un poder del Estado" y que por ello, había que "tener mucho cuidado" cuando uno dice "según qué cosas sobre los jueces".

"Él consideraba que lo importante es el Estado", ha reflexionado Valenciano. En su opinión, esa creencia en estos últimos años "se ha deteriorado mucho".

"El problema no es tanto la corrupción del PP o la del PSOE. Es más qué hacemos con las instituciones democráticas que tanto nos ha costado construir. No podemos destruirlas en nuestro propio beneficio", ha zanjado.