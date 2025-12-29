Elma Saiz achaca la subida de PP y Vox a que los ciudadanos no son conscientes del daño "en sus carnes" de la involución

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha advertido que la ciudadanía no está viendo las consecuencias "en sus carnes" de los pactos "de involución" entre el PP y Vox en las comunidades autónomas.

Así, Elma Saiz ha asegurado durante una entrevista en 'Hoy por Hoy' en 'Cadena SER', recogida por Europa Press, que los ciudadanos no son conscientes del "dolor" que suponen los pactos de gobierno entre el PP y Vox, que significan "retrocesos en derechos y una involución clara en protección social" de la que el Gobierno central, ha asegurado, "está actuando como garante".

La ministra de Inclusión ha señalado a Vox por ser un partido que niega la violencia machista, el cambio climático y ha afeado que de los más de 300.000 millones de recursos adicionales destinados a las autonomías no se hayan utilizado en dar respuesta a la "necesidad en vivienda" de la sociedad extremeña.

Elma Saiz ha tratado de eludir la pregunta de por qué el PSOE ha tenido un retroceso tan importante en Extremadura, insinuando que les ha podido perjudicar el adelanto electoral en esta CCAA, que ha considerado "innecesario" así como la "deshumanización" del candidato.

En su opinión, en estos comicios se han producido dos hechos destacables. Se trata de la participación que ha sido "la más baja de la historia", lo que supone un "problema para la democracia" en el que deberían fijarse las fuerzas políticas.

El segundo hecho relevante, en su opinión, es el crecimiento de la ultraderecha en Extremadura ya que Vox ha duplicado sus diputados en el Parlamento regional.

Asimismo, afirma que el PSOE se encuentra "en un proceso de análisis" tras la bajada de diputados de 28 a 18 en la Asamblea de Extremadura para "tomar medidas" y "mejorar los resultados".

LA "DESHUMANIZACIÓN" DE GALLARDO AFECTÓ A LOS RESULTADOS

En cualquier caso, ha asegurado este lunes que la convocatoria de las elecciones extremeñas del 21 de diciembre era "innecesaria" y que el objetivo de la presidenta de Extremadura, María Guardiola y del PP era "erosionar" al Gobierno de Pedro Sánchez, añadiendo además la "deshumanización" del exsecretario del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo.

"No se me escapa el hecho de que estas convocatorias electorales innecesarias, quizás, en el fondo de todo esto, lo que pretende el Partido Popular es erosionar al Gobierno de España", ha criticado.

Durante su intervención, Saiz ha apuntado que existe un "modus operandi de deshumanización del candidato", socialista, "por parte de la derecha" y ha insistido en recordar que Gallardo fue un candidato elegido por la militancia del partido socialista, para evitar responder a la pregunta de si cree que el hecho de estar procesado junto con el hermano de Pedro Sánchez le ha podido perjudicar.

De esta forma, aunque Saiz ha expresado su "respeto" a la prerrogativa de Guardiola de convocar elecciones, ha afirmado que no ha conseguido tener más independencia en el Ejecutivo autonómico y ha quedado mucho más atada a Vox.