Elma Saiz dice que Feijóo "debería dimitir" tras llevar "un año mintiendo" por los mensajes con Mazón sobre la dana

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado hoy que Feijóo "debería dimitir" porque lleva "un año mintiendo" con los mensajes que se cruzó con el expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón en las primeras horas de la tragedia de la dana en la provincia de Valencia en 2024.

Así se ha pronunciado la portavoz del Gobierno en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha abordado los mensajes de Mazón que el presidente del PP ha remitido a la jueza de la dana. "El señor Feijóo lleva un año mintiendo, así es que ya solamente por eso debería dimitir", ha indicado, recordando que el líder del PP está citado como testigo y que, por tanto, "no tendrá más remedio que contar la verdad".

Según Elma Saiz estos mensajes remitidos a la jueza por Alberto Núñez Feijóo, acreditan que "faltó a la verdad" y que su único interés era "erosionar y hacer daño al Gobierno de España".

"El señor Feijóo ha faltado a la verdad y lo único que le obsesiona al que venía a hacer política para adultos y política de la moderación es erosionar y hacer daño al Gobierno de España", ha denunciado, cuestionando la "forma y el fondo" de los mensajes de Mazón remitidos por el líder del PP a la jueza de la dana.

Saiz ha comentado que ya se sabía que Mazón "estaba a otras cosas" durante las primeras horas de la tragedia, criticando la "manera de expresarse" con Feijóo al hablar de "puto desastre, presi". "Me pregunto si el señor Feijóo no da a conocer sus mensajes de respuesta porque tienen ese mismo tono", ha dicho.

Saiz también se ha referido al mensaje en el que Mazón comentaba a Feijóo que se había activado la Unidad Militar de Emergencias (UME), pese a las quejas del PP por falta de recursos desplegados por el Gobierno.

"Lo que se acredita es lo que venimos denunciando, que el señor Feijóo ha faltado a la verdad y que lo único que le obsesiona al señor Feijóo, que venía a hacer política para adultos y política de la moderación, es el erosionar y hacer daño al Gobierno de España, llevándose por delante el dolor de las víctimas en este caso o cualquier otro", ha señalado Elma Saiz. La ministra ha remachado precisando que "no puede llegar a imaginar el dolor que sienten" las víctimas de la dana tras conocer los mensajes que remitió el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón a Feijóo en las primeras horas de la tragedia.