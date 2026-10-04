Elvira Lindo, Víctor Manuel y Pepe Viyuela reclaman una lista electoral conjunta de izquierdas para el Senado

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MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo de Madrid acogerá esta semana la presentación oficial de la iniciativa 'Senadoras y senadores por la Democracia', una propuesta de la sociedad civil que reclama una lista conjunta de izquierdas para el Senado en las próximas elecciones generales, que está respaldada por la escritora Elvira Lindo, el cantante Víctor Manuel y el actor Pepe Viyuela, entre otros.

Según han informado sus promotores, el objetivo es que los partidos progresistas de todo el conjunto de España impulsen candidaturas conjuntas para el Senado en todas las circunscripciones provinciales en las próximas elecciones generales.

Precisamente, en las últimas elecciones generales de 2023 ya se consiguieron algunas listas conjuntas para el Senado en algunos puntos de la geografía española. En concreto, ERC y EH Bildu firmaron una coalición para concurrir a estos comicios en Cataluña y el País Vasco, mientras que el PSOE, Sumar, Esquerra Unida y Ara Eivissa se unieron en Ibiza y Formentera para lograr un senador.

Entre los promotores de la iniciativa para la lista electoral conjunta de izquierdas están el economista Bruno Estrada, el sociólogo Enrique del Olmo y la abogada y exdirigente de Podemos Gloria Elizo.

El acto de esta semana, que estará moderado por la periodista María José Pintor, contará también con la participación de la periodista Ana Pardo de Vera, el jurista Javier Pérez Royo, el escritor Juan Pinilla y el exsecretario general de CCOO Antonio Gutiérrez.

Además, entre los cerca de 5.000 firmantes del manifiesto se encuentran las escritoras y escritores Rosa Montero, Elvira Lindo y Carlos Bardem; la abogada Cristina Almeida; los actores María Barranco, Pepe Viyuela, Miguel Rellán; el sindicalista de UGT Antonio Ferrer; la socióloga Marina Subirats; el filósofo Santiago Alba Rico; el cantante Víctor Manuel; la periodista Rosa Villacastín y los abogados y políticos Nicolás Sartorius y Manuel de la Rocha.

UNA OPCIÓN LEJANA

La opción de gestar una candidatura de unidad en la izquierda alternativa al PSOE en los comicios generales se antoja lejana actualmente.

Por un ejemplo, los partidos soberanistas como BNG, Bildu y ERC han descartado alianzas con las formaciones estatales mientras que el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, llegó a abrirse a liderar un frente de izquierdas aunque esa posibilidad se enfrió con el tiempo, limitando su llamamiento de convergencia únicamente en Cataluña y desde su rol de candidato de ERC.

Mientras, los partidos de Sumar y Podemos mantienen distancia mutua después de la ruptura estatal de finales de 2023 y sin visos de acercamiento para tratar de conformar una única lista unitaria en 2027.

Por un lado, los 'morados' ya impulsaron a la eurodiputada y número dos del partido, Irene Montero, como su referente electoral y han dado varios giros en su política de alianzas electorales, pues primero rechazaron la vía de Rufián y luego defendieron un tándem electoral entre la exministra y el portavoz parlamentario.

Actualmente y con motivo del inicio del curso político Montero planteó unas primarias abiertas a toda la izquierda para salir del "bucle" en el que se encuentra el espacio y que sea la gente la que decida qué correlación de fuerzas tiene cada partido, retando con ello a los partidos de Sumar a someterse a este proceso democrático que ya llegaron a plantear también en 2023.

En paralelo IU, Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid presentaron en el mes de febrero su alianza para volver a concurrir juntos en las elecciones generales y armar una coalición abierta a Podemos y a otros aliados parlamentarios como Compromís, Chunta Aragonesista o Més per Mallorca.

Desde este sector de la izquierda se ha recibido con cautela las primarias planteadas por Podemos, al que pide primero que exprese primero su voluntad inequívoca de ir juntos a los comicios y luego negociar entre todos el mecanismo para confeccionar el rol de cada formación en la lista electoral.

Mientras, los partidos agrupados en Sumar han avanzado en su nueva marca electoral, que presumiblemente será 'Frente Amplio', aunque aún mantiene la incógnita de quién será su candidato para los comicios de 2027.