La Embajada en Beirut pide no viajar a Líbano y salir del país "en los primeros vuelos comerciales disponibles"

March 25, 2026, Beirut, Beirut, Lebanon: People walk past a destroyed building at the edge of the devastated Beirut southern suburb, a stronghold of pro-Iranian Hezbollah. Israel continued its attacks across Lebanon launching a fresh air strike south of B - Marwan Naamani / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de España en Beirut ha desaconsejado viajar a Líbano "ante el contexto actual en distintas zonas del país", al mismo tiempo que ha recomendado a los ciudadanos presentes en estos lugares que salgan "en los primeros vueltos comerciales" mientras el aeropuerto permanezca operativo.

Asimismo, la Embajada también ha aconsejado "evitar desplazamientos no esenciales", especialmente al sur del Líbano, valle de la Bekaa y en los barrios del sur de Beirut (Dahiye).

En este contexto, ha recordado que el espacio aéreo del Líbano permanece abierto y el Aeropuerto de Beirut "está operativo". A través de un mensaje en 'X', ha indicado que la compañía aérea Middle East Airlines (MEA) "continua operando vuelos hacia Europa".

La Embajada también ha pedido a los pasajeros verificar el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto y, una vez se encuentren fuera del país, informar a la Embajada por el correo oficial o mediante un mensaje al teléfono 9613110074.

Las autoridades libanesas han elevado este lunes a casi 1.500 las víctimas mortales y a más de 4.600 los heridos a causa de ataques de Israel contra su territorio desde el 2 de marzo, días después de lanzar su ofensiva junto a Estados Unidos y contra Irán.

Además, las Fuerzas Armadas israelíes han emitido un aviso de evacuación para unas 40 localidades del sur de Líbano con vistas a posibles bombardeos de la aviación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado el cese inmediato de los ataques "intolerables" de los que ha sido objeto la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL), en la que participa un contingente español, así como el respeto de la integridad de este país, después de que Israel haya lanzado una operación militar en respuesta a ataques por parte del partido-milicia chií Hezbolá.

En la misma línea se había expresado previamente el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien ha reconocido que actualmente "la situación más preocupante con mucha diferencia" en el conflicto en Oriente Próximo es la de Líbano por los "bombardeos indiscriminados" que dejan víctimas civiles y los ataques contra la FINUL. "Exigimos una investigación de lo que está ocurriendo", ha sostenido en cuanto a estas últimas acciones.