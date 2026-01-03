La Embajada de EEUU en España avisa de protestas contra la política estadounidense en varias ciudades el fin de semana

Archivo - Sede de la Embajada de EEUU en Madrid ha detectado un sexto paquete con material pirotécnico de "características similares" a los neutralizados. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Estados Unidos en España ha emitido un aviso por la celebración de manifestaciones contra la política estadounidense previstas en distintos puntos del país durante este fin de semana, incluidas concentraciones programadas en las inmediaciones de la Embajada en Madrid y de las sedes consulares en Barcelona y Valencia, que podrían afectar a los accesos.

En un comunicado, la legación norteamericana informa de que se han convocado protestas en la calle Serrano, cerca de la sede diplomática en Madrid, el domingo 4 --convocada por la Internacional Antifascista y apoyada por IU, entre otros-- y el lunes 5 de enero, a partir de las 12.00 horas, y advierte de que el acceso a la Embajada podría verse afectado.

Asimismo, señala que también se esperan manifestaciones el sábado 3 de enero, a las 19.00 horas, en las proximidades del Consulado General de Estados Unidos en Barcelona y de la Agencia Consular en Valencia. Y según el aviso, es probable que se produzcan nuevas manifestaciones en otros puntos de España en un futuro próximo.

Ante ello, la Embajada recomienda evitar grandes concentraciones, extremar la precaución en caso de encontrarse de forma imprevista cerca de protestas, permanecer atento al entorno, seguir las instrucciones de las autoridades y la señalización sobre cierres o desvíos, y mantenerse informado a través de los medios de comunicación locales.