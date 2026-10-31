La Embajada de EEUU en Madrid recomienda a sus compatriotas evitar multitudes ante posibles disturbios en Halloween

Trabajadores protegen los escaparates de una tienda de ropa del centro de València - EUROPA PRESS

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Estados Unidos en Madrid ha recomendado a sus compatriotas que eviten multitudes ante los llamamientos a la vandalización vinculados a la plataforma 'Blocus' difundidos en redes sociales para este puente de Todos los Santos y Halloween.

En un mensaje en la red social 'X', la Embajada ha hecho mención a "manifestaciones que han sido anunciadas, incluidas las del 31 de octubre, y "otras protestas espontáneas" para advertir a los estadounidenses que se encuentren en España de que aumenten sus medidas de seguridad de cara a posibles disturbios.

Según la Embajada, las autoridades locales españolas "pueden aumentar las medidas de seguridad, incluidas cierres de carreteras, restricciones de tráfico o mayor presencia de seguridad en las áreas donde se llevarán a cabo las manifestaciones". Ante ello, pide a los ciudadanos estadounidenses que "deben evitar las manifestaciones y las áreas de disturbios", manteniéndose "alejado de áreas con grandes multitudes o actividad policial significativa". Asimismo, advierte de que "incluso las protestas" que parecen pacíficas "pueden escalar a la violencia".

Ante ello, la Embajada pide también a sus compatriotas que estén atentos a lo que ocurra en las calles durante estas fechas y pendientes de las actualizaciones policiales y locales sobre la situación de protestas. Además, recomienda "estar preparado" por si ocurren actos violentos, planeando alternativas y notificar a familiares y amigos su situación de seguridad.

Comercios del centro de ciudades como Madrid, Valencia, Bilbao o Barcelona han amanecido este sábado con sus escaparates tapiados en pleno puente de Todos los Santos y Halloween por temor a que se produzcan saqueos tras los llamamientos a la vandalización vinculados a la plataforma 'Blocus'.

Los comerciantes no se fían y han optado así por proteger de forma preventiva sus comercios ante el miedo de que se puedan repetir los saqueos del pasado sábado día 24 en Barcelona, que se saldaron que se saldaron con 133 detenidos y más de 600 identificados.

En este contexto, al menos una decena de personas han resultado detenidas en las últimas horas por instigar a realizar múltiples saqueos, llamando a los jóvenes a secundar la protesta utilizando armas y también a realizar cócteles molotov, todo ello con el objetivo de conseguir "desbordar" a los policías que hagan frente a los sabotajes.

Las detenciones se han producido en Bilbao, Málaga, Tenerife y Valencia, donde un joven de 20 años está acusado de ser "fundador y principal impulsor" del movimiento de carácter violento.