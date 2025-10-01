La Embajada en Israel contacta con el Gobierno de Netanyahu para saber de los españoles en la flotilla a Gaza

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de España en Tel Aviv ya se ha puesto en contacto con el Ministerio de Exteriores israelí para interesarse por el más de medio centenar de españoles que viajan a bordo de la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza y que ha sido interceptada por el Ejército israelí.

Según han informado fuentes del Ministerio de Exteriores, además de con el departamento que encabeza Gideon Saar, la Embajada --cuya titular Ana María Salomon fue llamada a consultas el pasado 8 de septiembre-- también ha contactado con la Delegación de la UE en Israel, con vistas a "garantizar toda la protección diplomática y consular".

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha creado una "unidad de seguimiento permanente" ante los últimos acontecimientos y se han activado los consulados en Tel Aviv, Jerusalén y Nicosia, con vistas a poder prestar asistencia al más de medio centenar de españoles que viajan a bordo, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, de ser necesario.

Por otra parte, el ministro, José Manuel Albares, también está en contacto con sus homólogos de los países que tienen nacionales a bordo de la flotilla, especialmente Irlanda y Turquía, han precisado las fuentes.

El Gobierno ha defendido en todo momento que prestaría protección diplomática y consular a los tripulantes de la flotilla y además envió el buque de salvamento marítimo 'Furor' con vistas a poder asistir y rescatar a quienes viajan a bordo en caso de ser necesario.

El barco se encuentra en la zona pero, según ha indicado Moncloa, no entrará en la zona de exclusión impuesta por Israel donde habían penetrado los barcos de la flotilla antes de ser interceptados por buques israelíes.

Asimismo, ha sostenido que quienes viajan a bordo de las más de 40 embarcaciones de la flotilla no constituyen una amenaza para Israel. Así lo ha sostenido este mismo miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha confiado en que tampoco el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu sea una amenaza para ellos.