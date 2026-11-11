Emilio Delgado (Frente Amplio) reclama a Sánchez el cese de Marlaska por la intervención policial contra piquetes

El cabeza de lista por Madrid del Frente Amplio, Emilio Delgado, posa para las cámaras de Europa Press, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la actuación policial durante la huelga general contra piquetes y sindicalistas.

"Me dirijo directamente al presidente del Gobierno, que también en esto vamos a tener que empujarle. ¿Cuánto tiempo va a tardar en tomar la decisión que todo el mundo sabe que tiene que tomar, cuánto tiempo va a tardar en destituir a un ministro que, o bien está lanzando a la Policía contra las clases populares, o bien ha perdido el control de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha exclamado en declaraciones a los medios tras asistir a la manifestación convocada en Madrid con motivo del paro general.

Delgado ha demandado el cese de Marlaska y el fin de la "violencia sobre la clase trabajadora" en una jornada donde se han producido diversas cargas policiales contra piquetes y más de 50 detenciones.

El 'número uno' de Frente Amplio por Madrid ha censurado que se haya "pegado" a antifascistas y a gente que reclamaba mejor acceso a la vivienda mediante unas cargas policiales que, bajo su criterio, no tenían "ningún tipo de justificación".

Por otro lado, el también dirigente de Más Madrid ha asegurado que la huelga general ha sido un "absoluto éxito" y ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "hay que tener cuajo" para llamar "basura sindical" a los convocantes del paro, cuando es la persona que ha deteriorado los servicios públicos en la región.

"También quiero mandar un mensaje a Feijóo y Abascal. Hubieran hecho bien en bajar a hablar con los piquetes, es mucho mejor escuchar a la España que madruga que hablar en su nombre o que pontificar sobre ella sistemáticamente", ha exclamado.

De hecho, ha acusado a PP y Vox de plantear en sus programas electorales la congelación del salario mínimo y ha criticado que "pongan en cuestión la honradez de los trabajadores llamándoles vagos y cuestionando las bajas y dejandolas en manos de las mutuas".