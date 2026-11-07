Emilio Delgado: "Lo fundamental no es estar dentro o fuera del Gobierno, es conseguir políticas para la gente"

1131779.1.260.149.20261107122947 El cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid a las elecciones del 29N, Emilio Delgado, posa para Europa Press - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid a las elecciones del 29N, Emilio Delgado, ha afirmado que la presencia de su espacio político en el Gobierno o la posibilidad de un apoyo parlamentario dependerá al final de la fuerza electoral que obtengan en los comicios del 29N. En todo caso, ha subrayado que lo primordial es que se materialicen las políticas que defienden.

"Para nosotros lo fundamental no es entrar en el Gobierno o quedarnos fuera del Gobierno. Para nosotros lo fundamental es que las políticas que estamos impulsando se materialicen y lleguen a los salones de las casas. Eso se puede hacer de dos maneras, estando dentro del Gobierno o estando de fuera. ¿Qué es lo que decide si estás dentro o fuera? La correlación de fuerzas y, por tanto, esa pregunta hasta el día después de las elecciones no vamos a poder responderla", ha explicado en una entrevista con Europa Press.

Cuestionado sobre si su espacio está decidido a formar parte del Gobierno o se baraja también la hipótesis del apoyo externo al Ejecutivo, Delgado ha reiterado que las "opciones están abiertas dependiendo del resultado" y es necesario ver el "mapa completo" de la composición del Congreso tras el 29N.

Por tanto, ha opinado que resulta difícil marcar a priori un umbral o porcentaje de escaños que establezca el umbral para participar en el Ejecutivo, cuya reedición es uno de los objetivos de Frente Amplio. "Tomaremos la mejor decisión que garantice en mayor medida que las políticas que defendemos aterrizan en la vida de la gente", ha declarado.

ESTÁN CRECIENDO Y SON "LA MEJOR OPCIÓN" PARA RESTAR ESCAÑOS A VOX

En todo caso, ha asegurado que Frente Amplio está creciendo en intención de voto y en el corto plazo se marca llegar al umbral del 10%, a partir del cual se empiezan a multiplicar el número de diputados. El objetivo de la candidatura es ser "decisivos" para "desequilibrar la balanza" en estos comicios a favor del bloque progresista.

También ha defendido que Frente Amplio es la mejor opción para "restar" diputados a Vox, dado que en muchas circunscripciones disputan al partido de Santiago Abascal el escaño. "Lo que nos van diciendo las encuestas es que seguimos creciendo y yo no quiero poner límites a ese cambio", ha señalado a la pregunta sobre el mínimo de representación al que aspira Frente Amplio en las elecciones del 29N.

El 'número uno' de Frente Amplio por Madrid confía en que habrá una "gran movilización del electorado" de la izquierda, dado que no hace falta una "bola de cristal" sino "memoria" para saber lo que hará el PP si llega a la Moncloa y si lo hace de la mano de Vox, formación a la que acusa de "poner en tela de juicio los derechos humanos". "En este país hay mucha gente que no está dispuesta a pasar ni miedo ni vergüenza cuando sale a la calle", ha declarado.

A la pregunta de si aspira a ser ministro en caso de que Frente Amplio participe en el Gobierno, ha respondido que no es su aspiración y que, en cualquier caso, eso será una decisión colectiva que se tomará si llega el momento. En todo caso, es una cuestión que ahora no ve pertinente porque están volcados en la campaña.

También ha asegurado que va a participar en varios debates electorales, sin especificar aún cuáles, y que en la campaña solo van a centrarse en su propio espacio a la hora de hacer campaña sin mirar ni al PSOE ni a otras formaciones.

Cuestionado sobre la alianza entre el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, y la candidata de Podemos a las generales, Irene Montero, se ha limitado a decir que "no tiene ganas ni tiempo ni derecho" para valorar lo que hacen los demás. "No estamos aquí para pasar facturas, ni para ver quién dijo qué o hizo qué. Estamos aquí para impedir una involución democrática en nuestro país", ha ahondado.

En este sentido, ha reiterado que el tiempo de "unir partidos terminó" y que ya proclamaron "no mas dramas" durante su primer mitin de precampaña tras consumarse la fractura entre Frente y los 'morados'.

Por tanto, ahora lo importante es que van a ser capaces de unir a mucha gente y esa es "cualitativa y cuantitativamente superior a cualquier otro tipo de unidad". "En este país se han dado procesos de unidad de la gente que se han llevado por delante a los partidos y es a lo que aspiramos, a conseguir a unir a una amplia mayoría de españoles", ha argumentado.

Luego, ha ensalzado a la aspirante de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, por la que siente "mucha admiración" por su trayectoria previa y que ahora está convencido de que es la "mejor candidata que podía tener un espacio político".

Por otro lado, ha comentado que lo relevante tras la dimisión del exministro de Transportes Óscar Puente es que asumió las responsabilidades políticas tras el accidente de Urda (Toledo) y, a partir de ahora, lo relevante es que se abra un nuevo "horizonte para el sistema ferroviario español", donde lo fundamental es reconducir los efectos de años de "desinversión y abandono del sistema ferroviario".

"Hemos visto que el sistema ferroviario español arrastra muchísimos problemas desde hace décadas", ha desgranado Delgado para advertir de la descapitalización, la falta de técnicos y un modelo que primó la apuesta por la alta velocidad en detrimento de cercanías o de la red de media distancia. También ha alertado sobre la liberalización del servicio que "ha restado control al sector público sobre muchas funciones".

SON GARANTÍA DE EMPUJAR AL PSOE A LAS MEDIDAS DE IZQUIERDA

Por tanto, la respuesta tiene que pasar por "más inversión", reunificar Renfe y Adif, hacer una auditoría seria sobre el estado del servicio y con recuperar el "control público" sobre la gestión de todo el sistema ferroviario, algo que no va a hacer una derecha que está "anunciando recortes en todo el gasto público con la motosierra por delante".

El también dirigente de Más Madrid ha destacado que el concurso de Frente Amplio será clave para llevar al PSOE "más allá de posiciones que históricamente nunca ha traspasado en multitud de cuestiones", como en vivienda, política laboral y ahora también la cuestión ferroviaria.

"Yo recuerdo que el PSOE votaba en contra del alquiler indefinido y, sin embargo, Sánchez hace dos semanas decía que la parecía una buena propuesta", ha comentado para insistir en que Frente Amplio tiene la capacidad de empujar al PSOE "mucho más allá de donde le hubiera gustado".

ACTITUD "MEZQUINA" DE LA OPOSICIÓN

Luego, ha recriminado que PP y Vox ha vuelto a demostrar, a su juicio, una oposición mezquina" y abonarse, de manera "poco patriótica", a la "máxima de que desgastar al país es conseguir desgastar al Gobierno.

En cuanto a las últimas detenciones enmarcadas en el caso 'Koldo', ha afirmado que se investigue y se depuren responsabilidades con la "máxima contundencia", para remarcar que su espacio político no ha tenido un solo caso de corrupción en esta legislatura y está orgulloso de su "hoja de servicios", dado que todas las medidas de las que presume el presidente tienen el sello de la izquierda alternativa.