El empresario David Marjaliza se desmarca de las supuestas concesiones de 'Púnica' en Valdemoro a cambio de mordidas

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El empresario David Marjaliza, uno de los principales imputados en la macrocausa de corrupción 'Púnica', se ha desmarcado este martes en su declaración ante el juez instructor de la supuesta venta y cesión del suelo público en el municipio madrileño de Valdemoro a cambio de mordidas.

En declaraciones a la prensa, recogidas por Europa Press, el propio Marjaliza ha explicado que en su comparecencia ante el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Joaquín Gadea, ha negado de forma tajante haber participado en los hechos investigados en la pieza separada número 4 y de los que se tuvo conocimiento por una denuncia anónima.

Fuentes jurídicas han explicado a esta agencia que su declaración como investigado ha sido corta después de que el juez instase a Marjaliza a referirse a hechos concretos y pedirle que no acusase a ninguno de los imputados.

En esta pieza de 'Púnica' se investiga un supuesto "plan preconcebido" por el ex alcalde de Valdemoro y ex secretario general del PP en Madrid Francisco Granados, el ex concejal de urbanismo José Miguel Moreno y los empresarios David Marjaliza y Ramiro Cid para "manipular" el planteamiento urbanístico del municipio.

En concreto, según sostiene la Fiscalía, lo harían concertando la venta o la cesión del suelo público a cambio de "ingentes comisiones", en "severo detrimento de las arcas públicas de aquel Ayuntamiento".

Según recordaron las fiscales, "los hechos investigados se vinieron sucediendo con habitualidad y continuidad desde el año 1999", cuando se estrenó el Plan General de Ordenación Urbana de Valdemoro (PGOUV), nada más llegar Granados al Consistorio, para revisarlo "fraudulentamente".

A pesar de los años transcurridos desde el inicio de la investigación penal, que estalló en 2014, las fiscales explicaron que la instrucción aún no ha podido concluir debido, entre otras cosas, a un "déficit de documentación", que atribuyen en parte al Ayuntamiento de Valdemoro.