Un empresario denuncia "años de infierno" por culpa de Villarejo y le reta: "¿Dónde está? Siempre le duele algo"

Archivo - El comisario jubilado José Manuel Villarejo a su llegada a la Audiencia Nacional, a 19 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El empresario marbellí Felipe Gómez ha lamentado este jueves en el juicio en la Audiencia Nacional contra José Manuel Villarejo y otros acusados haber sufrido "años de infierno" por la presunta investigación privada orquestada en su contra y ha criticado que el comisario jubilado no estuviera en la sala, de la que el tribunal le ha permitido ausentarse por motivos de salud hasta que declare.

"Cada vez que vengo aquí nunca le veo la cara al que lo ha hecho. Siempre le duele un dedo o un pie. ¿Dónde está, el listo?", ha desafiado el empresario, como testigo este jueves, al ausente Villarejo.

El comentario ha molestado al tribunal, que le ha llamado la atención por ese "tono". Acto seguido, el propio testigo ha pedido perdón, aunque ha querido insistir: "Es que quiero verlo", para después denunciar que sufrió robos en sus propiedades de "información sensible", intromisiones en su teléfono y numerosas inspecciones que considera injustas.

Gómez ha hecho hincapié en "el daño hecho" a su familia. "Todo eso no hay quien lo pague. No me interesa el dinero, me interesa mi honor" tras "14 años de infierno", ha expresado.

Así se ha referido a las consecuencias del presunto encargo de una mujer, Marzena Katarzina, al grupo privado de Villarejo, CENYT, para que investigaran al empresario con el objetivo de trazar una estrategia legal que le permitiera a ella recuperar un dinero que reclamaba por una disputa inmobiliaria.

El empresario ha relatado que puso un aval para una casa de Katarzina y ella dejó de pagar pero "se quedó en la casa". "Al verse perdida recurrió a gente que me hiciera lo que me hicieron. Son muchas las cosas fuertes que le encargaron al Grupo CENYT. Yo no sabía por dónde venían primero, pero después me fui dando cuenta perfectamente", ha asegurado.

EL CONFLICTO

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los acusados los delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos, por los que pide nueve años de cárcel para Villarejo en esta pieza del 'caso Tándem'. También solicita ocho años de prisión para el exinspector de la Comisaría General de Información Constancio Riaño, así como cuatro años y nueve meses para Rafael Redondo, socio del comisario jubilado, y el exinspector Antonio Bonilla.

Según Anticorrupción, Villarejo asumió el 24 de julio de 2015 como titular real del Grupo CENYT, y en concreto a través de la mercantil Stuart & Mckenzie --integrada en dicho grupo--, el encargo de Katarzina para realizar una investigación y ejercitar las acciones penales y civiles con motivo de los conflictos que mantenía con Gómez, autorizando la contratación y supervisando su posterior desarrollo y, concretamente, el acceso a fuentes policiales no abiertas para la obtención de datos.

"Tales conflictos tenían su origen en el contrato de arrendamiento con opción de compra que ambos habían celebrado sobre una vivienda ubicada en la localidad de Benhavís (Málaga) propiedad de Gómez Zotano y habían dado lugar a la presentación por parte de Katarzina de una querella tramitada en los Juzgados de Marbella, que terminó siendo sobreseída, así como a diversos procedimientos civiles de reclamación de cantidad", indica en su escrito de acusación, recogido por Europa Press.

En la ejecución del citado encargo --tanto en el ejercicio de las acciones judiciales como en la investigación sobre Gómez-- "intervino también, por cuenta del Grupo CENYT y en su condición de letrado del bufete Stuart & Mckenzie, el encausado Rafael Redondo", añade la Fiscalía, que sitúa al resto de mandos policiales dentro de la "organización criminal".

Según el Ministerio Público, Villarejo y en cumplimiento del encargo realizado por Katarzina, "con la imprescindible intervención de los demás encausados, llevó a cabo una investigación que culminó en un denominado informe fechado el 7 de septiembre de 2015, que llegó a ser presentado en el Juzgado de Marbella que conocía de la querella que habían presentado contra Gómez Zotano". En el curso de esa investigación, añade, los encausados llegaron a acceder a datos de carácter reservado del propio empresario.

Anticorrupción precisa que "no consta que Katarzina realizara pago alguno a ninguno de los encausados, ni al bufete Stuart & Mckenzie ni a ninguna otra de las sociedades de Grupo CENYT".

"Sin embargo, en la hoja de encargo de servicios de 24 de julio de 2015 sí se pactaron honorarios a percibir por Villarejo, como titular real de CENYT, y que ascenderían a un porcentaje de los bienes que se llegaran a recuperar del perjudicado Gómez Zotano en los procedimientos judiciales iniciados, sin que ninguna de las acciones ejercitadas a estos efectos, tanto penales como civiles, resultaran estimadas", expone.