Enrique Santiago (IU) ve bien que los Reyes visiten Ceuta pero proclama que "deberían haberlo hecho hace mucho tiempo"

Archivo - El diputado de Sumar Enrique Santiago interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha dicho que le parece "excelente" que los Reyes Felipe VI y Letizia vayan a visitar Ceuta y Melilla el 13 y 14 de octubre, aunque ha apostillado que "deberían haberlo hecho hace tiempo" tras la crisis por la entrada masiva de migrantes de finales de junio.

Así lo ha indicado en declaraciones en el Congreso tras confirmarse que el monarca se desplazará a la ciudad autónoma, con una visita consensuada con el Gobierno y que ya había sido anunciada semanas a la espera de concretar la fecha. "Nos parece excelente y ya tenían que haberlo hecho hace tiempo", ha zanjado.

Este jueves Felipe VI ha presidido la inauguración del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en el Congreso y se ha mostrado ilusionado por poder acudir a Ceuta.