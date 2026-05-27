El entorno de Zapatero le desvincula de lo que escribió Julio Martínez en sus agendas

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (c), durante la celebración de la cena de la Global Progressive Mobilisation (GPM), a 17 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ateneo de Madrid y voz autorizada del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha desvinculado al exlíder socialista de la agenda de su amigo y empresario investigado también en el 'caso Plus Ultra', Julio Martínez Martínez.

Según ha dicho Arroyo en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, el expresidente "no es responsable de lo que hiciera Julio Martínez" ni de la "agenda que tuviera", sino que solo es responsable de las facturas que le cobraba a su empresa, Análisis Relevante.

De este modo, responde a las incógnitas que dejó la agenda del empresario, por la cual la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha conectado a Martínez con un contrato suscrito por el Gobierno con la compañía china Huawei por un valor de 400.000 euros. También han aparecido en las citadas agendas anotaciones sobre excarcelación de presos políticos o la pertenencia al CNI de los dos vascos detenidos en Venezuela.

Asimismo, la voz autorizada de Zapatero ha agregado que el expresidente no tiene responsabilidades ni sobre la procedencia del dinero de su amigo Julio Martínez, ni de cómo le llamasen los empresarios venezolanos. "Si mi pana, a mi no sé qué", ha espetado Arroyo sobre estas conexiones sobre las cuales, ha añadido, Zapatero cree que "son un inmenso error".