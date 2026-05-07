Equipo Económico defiende su labor "técnica" para gasísticas y rechaza que se limitara a influir en Hacienda

Archivo - El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro interviene durante el IV Encuentro SANFI Alumni, en la sede del banco Santander, a 9 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El despacho Equipo Económico ha presentado dos informes periciales ante el juez que investiga el 'caso Montoro' en los que niega que fuera contratado por empresas gasísticas "exclusivamente" para "contacto e influencia" con el Ministerio de Hacienda para conseguir beneficios fiscales y reivindica su labor "técnica".

Se trata de documentos, a los que ha tenido acceso Europa Press, que llevan la firma del abogado Juan Manuel Herrero de Egaña y abordan la actuación del despacho en las reformas del Impuesto sobre la Electricidad (2014) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (2018).

Herrero de Egaña, que fue director del servicio jurídico de la Agencia Tributaria, sostiene que "no hay ningún dato ni evidencia que pruebe que se producía efectivamente esa interlocución de Equipo Económico, ni formal ni materialmente, con el Ministerio para hacer valer una supuesta capacidad de influencia".

"Lo que sí está demostrado es que la actuación consistió en un conjunto amplio, estructurado y técnicamente fundamentado de trabajos de asesoramiento económico-tributario", sostiene.

Al respecto, asegura que por parte del despacho hubo un "seguimiento continuado" del proyecto de ley durante su tramitación administrativa y parlamentaria.

"La labor de Equipo Económico fue sustantiva, técnica y continuada, comprendiendo la elaboración de estudios propios, la coordinación de informes externos, la participación en reuniones técnicas y la formulación de observaciones jurídicas fundadas", apunta.

De ahí entiende que "no resulta correcta la tesis sostenida en los informes policiales" de que el despacho "se habría limitado a la mera interlocución con el Ministerio para hacer valer su capacidad de influencia".

"Antes, al contrario, además de que no existe dato o prueba alguna de esa interlocución con el Ministerio, la documentación analizada pone de manifiesto una actividad profesional propia de un asesoramiento técnico especializado en materia económico-tributaria, desplegada dentro de los cauces ordinarios del proceso de elaboración normativa y sustentada en argumentos jurídicos y económicos verificables", añade.

CONCLUSIÓN "TEMERARIA", SIN "SUSTENTO PROBATORIO"

Respecto a la segunda reforma analizada, replica a un informe de la Agencia Tributaria que realizó una afirmación "parcial, inconsistente y contradictoria" al decir que con la intervención de Equipo Económico "todo cambia de rumbo".

El abogado señala que el informe sostiene que la intervención de Equipo Económico consistió en remitir un correo al director de la Dirección General de Tributos (DGT) en mayo de 2017 en el que se le recordaba que tenía pendiente responder a la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) una carta que esa organización había enviado meses antes, en diciembre de 2016.

"La DGT ya había manifestado su disposición favorable a la reforma normativa ocho meses antes de ese correo de Equipo Económico, con lo cual es radicalmente incierta la afirmación que se hace en el informe de que hay un giro total de rumbo a raíz de la intervención", afirma.

E igualmente, rechaza que la retribución percibida por el trabajo desarrollado obedeciera "exclusivamente a ese solo contacto e influencia", otra conclusión que "resulta ciertamente temeraria por carecer de todo sustento probatorio".

"Tal afirmación resulta especialmente débil cuando el propio informe reconoce la existencia de trabajos técnicos, borradores y documentos elaborados por Equipo Económico en el marco de la reivindicación del sector", añade.

El juez investiga si desde el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro se impulsaron leyes para beneficiar a empresas de gases industriales que eran clientes del despacho Equipo Económico, cofundado por el exministro y del que se desvinculó en 2008.