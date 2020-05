ERC avisa a Pedro Sánchez de que “sin diálogo no hay legislatura” y el afea su pacto con Cs

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "sin diálogo simplemente no hay legislatura", le ha afeado que haya preferido pactar con Ciudadanos para salvar la cuarta prórroga del estado de alarma antes que con los partidos que facilitaron su investidura y le ha exigido que deje la deseslacada en manos de los gobiernos autonómicos.

"Nos dicen una vez más que este estado de alarma es lo que hay, que son lentejas. Pues estamos hartos de eso de 'es lo que hay'. Ya no vale, ya basta", ha advertido Rufián durante una dura intervención en el Pleno del Congreso, en la que también ha dedicado críticas a Unidas Podemos por acusa a su formación de votar junto a Vox en contra la prórroga del estado de alarma.

Rufián ha dejado claro el no de ERC viene motivado por la negativa del Ejecutivo a negociar con ellos el fin de la centralización que supuso el decreto del 14 de marzo y se ha afanado en subrayar que no pasaría nada si no se ampliase esta situación excepcional otros 15 días porque, en contra de lo que sostiene Moncloa, sí "hay alternativa" a esa figura constitucional.

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)