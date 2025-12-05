ERC, Bildu, Podemos y BNG exigen en el Congreso que el Gobierno actúe con firmeza ante las ataques de EEUU en el Caribe

Archivo - El buque de guerra estadounidense USS Gravely - EMBAJADA DE EEUU EN TRINIDAD Y TOBAGO EN X

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Esquerra (ERC), EH Bildu y el BNG por un lado, y Podemos por otro, han registrado en el Congreso sendas iniciativas en las que instan al Gobierno a posicionarse ante la "escalada de amenazas, presiones y actuaciones unilaterales" anunciadas por Estados Unidos sobre Venezuela y Colombia, reclamando el respeto a la soberanía de los pueblos y a los principios del Derecho Internacional.

Así, ERC, Bildu y BNG han presentado una proposición no de Ley (PNL) "en respuesta a la preocupante escalada de amenazas, presiones y actuaciones unilaterales anunciadas" por el Gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela; unas acciones que a su juicio "suponen una vulneración de principios esenciales del Derecho Internacional, así como de la soberanía de los pueblos y de la estabilidad regional en el Caribe".

La iniciativa, recogida por Europa Press, reclama un "posicionamiento claro" del Estado español en defensa de la legalidad internacional y de la resolución pacífica de los conflictos y pide que el Ejecutivo "reafirme su compromiso con la igualdad soberana de los pueblos", conforme a la Carta de las Naciones Unidas.

También exige que el Gobierno "rechace la escalada de amenazas y presiones" de la potencia norteamericana sobre estos países iberoamericanos y, para evitarlo, se dirija a Estados Unidos, a los organismos internacionales de los que España forma parte y al conjunto de la comunidad internacional.

PODEMOS PREVÉ UNA INTERVENCIÓN MILITAR

Por su parte, Podemos ha registrado otra PNL "relativa a la posición de España ante las amenazas y ataques militares de EEUU en el Caribe". Denuncia que su presidente, Donald Trump, ha puesto en marcha "una ofensiva diplomática, política, económica y militar" contra Venezuela y Colombia" que, según el texto, "viola los principios fundamentales del derecho internacional".

La iniciativa recuerda que desde agosto Estados Unidos ha desplegado un grupo de combate naval en el mar Caribe compuesto por buques de guerra, un portaviones de propulsión nuclear, drones de vigilancia y miles de efectivos, una operación que "carece de mandato, base jurídica o proporcionalidad alguna" y "no cuenta con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU", lo que a su entender infringe el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas".

La formación morada, citando 'New York Times', alude a 20 ataques militares estadounidenses con más de al menos 80 víctimas mortales, colombianas, venezolanas y trinitarias. Y sostiene que estas operaciones buscan "crear las condiciones para una intervención militar en Venezuela, forzar un cambio de régimen y lograr el control sobre sus recursos estratégicos, en particular el petróleo".

COLABORACIÓN CON GUSTAVO PETRO Y LA UE

La proposición incluye seis peticiones al Gobierno: rechazar cualquier amenaza o uso unilateral de la fuerza de EEUU hacia Venezuela y Colombia y exigir el cese de las operaciones militares; reafirmar el compromiso de España con los principios de soberanía, igualdad entre los Estados y no intervención; rechazar las sanciones unilaterales extraterritoriales aplicadas por Washington.

También exige al Ejecutivo profundizar la colaboración con el Gobierno de Gustavo Petro en los esfuerzos por "poner fin al genocidio en Palestina"; impulsar una posición común de la Unión Europea (UE) que rechace el uso unilateral de la fuerza por parte de Estados Unidos; y promover consultas urgentes en el marco UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) para prevenir una posible intervención militar estadounidense y garantizar la paz y estabilidad regionales.