ERC critica que Podemos rechace las competencias en inmigración para Cataluña: "Son para un país, no para un partido"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a una Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cuestionado este martes el rechazo de Podemos a que Cataluña asuma competencias en materia de inmigración. Y es que, a su juicio, esas competencias "son para un país, no para un partido". "Es absurdo", ha dicho.

Rufián se refería así a la proposición de ley que el PSOE y Junts llevarán el próximo martes al Pleno del Congreso para su toma en consideración después de que los morados hayan avanzado ya su rechazo a la misma por ser "racista" y "anti inmigración". "Yo discrepo en este punto con Podemos", ha comenzado diciendo.

Rufián sostiene que, aunque Junts está "imitando" el discurso sobre la inmigración del "fascismo independentista" de Aliança Catalana, porque "pierden votos", "conviene recordar" que las competencias sobre inmigración son "para un país, para Cataluña, no para ningún partido". Por ello, ha animado a Podemos a ayudar a "derrotar" a la derecha catalán independentista en las urnas, "no haciendo un discurso que nadie entiende".