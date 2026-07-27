ERC exige al Gobierno "urgencia y valentía" para negociar el decreto de vivienda: "La gente no puede esperar más"

Archivo - La diputada de ERC Etna Estrems. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vivienda de ERC en el Congreso, Etna Estrems, ha mostrado este lunes su preocupación por la decisión del Gobierno de dejar para septiembre la aprobación del decreto ley de vivienda pues, a su juicio, nada garantiza que entonces sí vaya a contar los apoyos necesarios para su convalidación. En este contexto, ha emplazado al Ejecutivo a negociar "con la máxima urgencia" y a ser valiente porque "la gente no puede esperar más".

"Desde Esquerra siempre estamos dispuestos a negociar, pero lo que no podemos es seguir aplazando indefinidamente una respuesta a esta emergencia habitacional", ha advertido Estrems en unas declaraciones enviadas a los medios de comunicación en las que recalca que "la vivienda no se va de vacaciones".

"Hay personas que hoy no pueden pagar el alquiler, que sufren porque se lo van a subir y que tampoco pueden ahorrar para comprarse una casa", ha enfatizado, a la vez que ha vuelto a exigir "ambición política" en este tema lo que, desde su punto de vista, pasa por "legislar para frenar la especulación y la acumulación" de viviendas.

AHORA VIENEN CON "PRISAS"

A su juicio, "lo más grave" es que ahora para el Gobierno "todo son prisas y lamentos" cuando se ha llegado a esta situación porque el PSOE, "cuando sí tenía una mayoría de izquierdas y progresistas en el Congreso, actuó como una derecha más".

En concreto, desde ERC recriminan a los socialistas que no hicieran caso de su advertencias y dejaran fuera de la regulación de alquileres los de temporada y habitaciones pues son los que, en su opinión, se han convertido "en la principal vía para esquivar la regulación de los precios y seguir alimentando la especulación".