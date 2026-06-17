ERC insta a sus diputados en el Congreso a trabajar para Cataluña ante un Gobierno del PSOE que considera "débil"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, durante una rueda de prensa en la sede de ERC en mayo de 2026. - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC) ha instado a sus parlamentarios en el Congreso a trabajar para resolver las cuestiones "fundamentales" para Cataluña que quedan pendientes, como el nuevo modelo de financiación, ante un gobierno del PSOE al que considera "débil".

El líder del partido, Oriol Junqueras, se ha reunido este miércoles con sus diputados en la Cámara baja en un momento de fricciones surgidas entre la dirección del partido y el portavoz del grupo parlamentario, Gabriel Rufián, por su apuesta por para proyecto de izquierdas de ámbito estatal.

En un comunicado, ERC ha detallado que el encuentro ha servido para abordar los "retos políticos", compartir "diagnósticos" y coordinar la estrategia de la formación ante el "último tramo de la legislatura".

Los republicanos dicen haber constatado que "el gobierno del PSOE es débil y que, en gran parte, lo es por culpa del propio PSOE". "Coincidimos en que la legislatura afronta sus últimos meses y que solo tiene sentido si somos capaces de dotarla de contenido", han expuesto.

Por ello, han insistido en que deben estar centrados en aprovechar "la oportunidad" para trabajar en aquellas cuestiones con "impacto directo" en Cataluña y no en "ir de la mano del PP y Vox". "La dirección republicana ha trasladado al grupo parlamentario la necesidad de afrontar esta etapa con la máxima exigencia, determinación y coordinación", ha añadido ERC.

Entre los temas pendientes en los que ponen el foco están la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el impulso del nuevo modelo de financiación, "dos compromisos que forman parte de los acuerdos de investidura y que deben avanzar de acuerdo con el calendario establecido".

"Esquerra Republicana afronta este tramo final de la legislatura con la voluntad de seguir siendo una fuerza útil, decisiva e imprescindible para defender Cataluña y los intereses de su ciudadanía", ha concluido el comunicado.