ERC minimiza el "salseo" de los mensajes de Sánchez, pero pide actuar contra quien "va a muerte contra algunas ideas"

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha quitado importancia al "salseo" de los mensajes privados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que viene publicando el diario 'El Mundo', pero se ha quejado de que el jefe del Ejecutivo "no haga nada" contra "una parte del poder policial, judicial, mediático y digital que va en contra a muerte literalmente de unas ideas y de unos partidos".

Así lo ha dicho en declaraciones en el Congreso, al ser preguntado sobre la publicación de esos 'whatsapps' que Sánchez intercambió con el exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos.

"Nadie aguanta una lupa sobre un grupo de Whatsapp, yo por lo menos, no", ha comentado Rufián. Según ha dicho, le interesa "cero" quien haya podido filtrar mensajes, siempre que se refieran al "salseo" de quién le puede caer mejor o peor al presidente.

Tras señalar que a él lo que le interesaría es conocer los mensajes que se intercambia el 'popular' Alberto Núñez Feijóo y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o los que pudo enviarle el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana, Rufián ha incidido en que la actuación de ese poder judicial, mediático y digital al que ha aludido es "un problema democrático de primer orden para este país".

SÁNCHEZ NO HACE NADA

Y, en este contexto, ha indicado que, pese a que el propio Sánchez hace un año se tomó cinco días para reflexionar sobre esta cuestión. el presidente no hace "absolutamente nada" pese a que "hay una parte del poder judicial, mediático, digital y político que está participando en una especie de golpe de Estado contra este Gobierno simplemente porque no le puede ganar en las urnas".

Preguntado sobre si considera que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil puede estar detrás de la filtración de los mensajes de Sánchez, ha recalcado que en ERC están "en quinto de filtraciones policiales". "No me parece grave, me parece lo previsible por parte de quienes van a muerte, literalmente, contra unas ideas y unos partidos".