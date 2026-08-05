ERC pide explicaciones a Interior por la inclusión del independentismo catalán en un informe de Europol sobre terrorismo

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufian, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC) ha solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las comisiones de Interior del Congreso y del Senado para que dé explicaciones sobre la inclusión del independentismo catalán en el último informe sobre la situación y tendencias del terrorismo de Europol (TE-SAT).

La iniciativa de los republicanos llega después de que el informe de la agencia europea haga referencia al "separatismo extremista catalán" dentro del apartado dedicado al terrorismo etnonacionalista y separatista.

"Escándalo tras escándalo: o Marlaska cree que los indepes somos terroristas o no tiene ni idea de lo que se cuece en su casa. Cualquiera de las dos alternativas resulta escalofriante. A ver cómo se las apaña en la comparecencia que le acabamos de pedir", ha criticado el senador de ERC Joan Queralt en un mensaje publicado en la red social 'X'.

YA FUE POLÉMICO HACE DOS AÑOS

En este sentido, el informe de la Europol sostiene en el apartado dedicado a Cataluña que "el separatismo extremista catalán se mantuvo fragmentado, operativamente débil y limitado en su gran mayoría a una actividad esporádica y simbólica, sin indicios de capacidad para ejercitar una violencia sostenida o a gran escala".

La referencia al independentismo catalán en el informe de Europol ya provocó una controversia en 2023. Entonces, el Ministerio del Interior remitió una carta a la agencia europea solicitando que eliminara del documento la vinculación entre el independentismo catalán y el terrorismo.