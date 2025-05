ERC plantea al Gobierno la necesidad de prevenir violaciones de DDHH en el Mundial de España y Marruecos

También anima a Sánchez a pedir a la FIFA que deje en suspenso la elección de Arabia Saudí para el campeonato de 2034

Esquerra Republicana defenderá la próxima semana en el Congreso que el Gobierno tome medidas para prevenir las posibles violaciones de Derechos Humanos en la preparación y celebración del Mundial de 2030 que España va a organizar junto con Portugal y Marruecos, habida cuenta de que en el país magrebí existen "severas limitaciones a la libertad de expresión y reunión" y las relaciones homosexuales siguen siendo perseguidas legalmente.

La proposición no de ley, que se debatirá el próximo martes en la Comisión de Asuntos Exteriores, también anima al Gobierno a exigir a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) la suspensión de la elección Arabia Saudí como sede del Mundial de 2034.

En su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, ERC lamenta que hasta ahora ninguna de las tres federaciones de fútbol organizadoras del Mundial 2030 hayan "manifestado la intención de garantizar los Derechos Humanos" y por eso reclama al Gobierno que actúe.

En opinión de los firmantes de la iniciativa --Francesc-Marc Álvaro Vidal, Jordi Salvador i Duch y Etna Estrems Fayos--, el Ejecutivo debería "establecer estrategias y compromisos vinculantes" para prevenir esas posibles "violaciones de Derechos Humanos en relación con la Copa del Mundo 2030 en Marruecos, España y Portugal".

CONDICIONES LABORALES DE LOS MIGRANTES

Asimismo, buscan que el Congreso inste al Gobierno a exigir a la FIFA la suspensión de la elección de sede del Mundial 2034 "hasta que no se asegure la protección de los Derechos Humanos y de las condiciones laborales de los trabajadores, especialmente aquellos de origen migrante".

Esquerra menciona el antecedente de Qatar, un país que discrimina a las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, y que albergó el Mundial de 2022, y recuerda que, según el periódico británico 'The Guardian', desde que la FIFA eligió esa sede hasta 2021, murieron "6.500 trabajadores migrantes en ese país, gran parte de los cuales se encontraban allí en régimen de semiesclavitud, trabajando en la construcción de las infraestructuras necesarias para la celebración de la Copa del Mundo".

Ahora temen que pueda pasar lo mismo en Arabia Saudí y denuncian que, a pesar de que la FIFA fue uno de los primeros organismos deportivos internacionales en incorporar criterios de Derechos Humanos en su proceso de elección de sedes, "ninguna de las prácticas documentadas por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras entidades han supuesto un impedimento" para conceder la celebración del Mundial a Arabia Saudí.

POTENCIAL DESASTRE HUMANITARIO

En este contexto, destaca que Amnistía Internacional ya ha alertado de los "grandes riesgos humanos" que se corren con la construcción y reforma de once estadios para el Mundial de 2034.

"No se ha reformado el sistema de patrocinio basado en la explotación laboral, no se han introducido medidas para prevenir la muerte de trabajadores y no se ha establecido un salario mínimo para los no nacionales. Volvemos a tener ante nosotros un potencial desastre humanitario en un país donde viven más de 1,8 millones de trabajadores migrantes en el sector de la construcción", aseguran desde ERC.

"Todo ello en un país en un país donde los Derechos Humanos son vulnerados continuamente, donde se ha normalizado la tortura en interrogatorios y sentencias penales, donde las mujeres están tuteladas por sus maridos y donde la discriminación al colectivo LGTBIQ+ se encuentra a la orden del día", añaden los diputados republicanos.