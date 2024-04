ERC recalca a Junts que sólo pactará con quien "le respete" y que no lo hará con "fascistas de estelada"

"Si tengo alguien enfrente que me trata de bobo mi trabajo es hacerle ver que no soy bobo", sostiene sobre su rifirrafe con Illa



MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recalcado este martes a Junts que su formación sólo debe pactar con quien le "respete" y ha dejado claro que no lo hará con Aliança Catalana, a quienes se ha vuelto a referir como "fascitas de estelada".

Rufián respondía así en una rueda de prensa en el Congreso, al candidato del Junts a la Generalitat, Carles Puigdemont, quien ha apuntado a una posible reedición del pacto entre los suyos y ERC para gobernar Cataluña y también a la presidenta de ese partido, Laura Borràs, quien ha avanzado que apoyarán al actual president, Pere Aragonès, si ERC queda por delante de Junts en las elecciones del 12 de mayo.

Rufián, quien se ha referido a Puigdemont, como "este señor", ha incidido en que ERC "debe pactar" con quien "respete a sus votantes, sus militantes, su programa y sus resultados". "Que cada cual entienda lo que quiera; Cataluña es mucho más que una discusión entre Junts y ERC", ha apostillado.

Respecto a un eventual pacto con Aliança Catalana, ha insistido en que "el fascismo es fascismo tenga una estelada detrás o no". "Da igual; si eres, hablas y votas como un fascista, eres un fascista, y contar con el fascismo es muy chugo y yo jamás lo haré", ha dicho.

INSULTO A LA INTELIGENCIA

También le han preguntado sobre su rifirrafe con el candidato del PSC, Salvador Illa, en la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de emergencia. Rufián ha defendido que él actuó como en todos los interrogatorios que ha llevado a cabo en órganos de este tipo, con independencia de que la comparecencia de Illa haya tenido lugar en plena precampaña catalana.

A su juicio, el exministro de Sanidad no se había "preparado" su intervención, pensó que podía solventarla "con cuatro frases hechas", "faltó al respeto a la comisión" y a él le trató como "si fuera bobo".

"Si tengo alguien enfrente que me trata de bobo mi trabajo es hacerle ver que no soy bobo", ha indicado, reprochando de nuevo a Illa que dijera que no sabía nada de los contratos con la trama del exasesor de Ábalos Koldo García. "Que venga diciendo que él pasaba por allí insulta a la inteligencia", ha remachado.

Rufián también ha defendido que los fiscales que inicialmente se habían incluido en la lista de comparecientes aprobada por la comisión y que este martes fueron excluidos deberían haber sido citados.

JUECES Y FISCALES EN LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

La comisión, con el voto en contra de ERC y Junts -Bildu no estaba-- sacó este lunes a los fiscales de esa lista tras la petición del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de que no se llamara al fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón. Pese a que el PSOE aceptó su nombre y el de otros dos fiscales europeos propuestos por Bildu y Junts, finalmente promovió su exclusión, también defendida por el Gobierno.

"Nosotros nunca hemos vetado la lista de nadie. Nos parece positivo que vayan todas las personas que quieran los grupos y que es bueno que lo hagan los fiscales o incluso los jueces, como sucede en otros países", ha apuntado Rufián, para quien eso no es una falta de respeto a la labor de estos miembros de la judicatura.

Precisamente, los independentistas quieren que acudan varios jueces y fiscales a las otras comisiones de investigación que se han creado en el Congreso sobre la 'Operación Catalunya' y el 'caso Pegasus', unos órganos que aún no han aprobado su listado de comparecientes.

Rufián ha lamentado que esas comisiones, cuya creación el PSOE pactó con Junts y ERC, aún no hayan empezado a trabajar, lo que ha achacado a la celebración de elecciones en Euskadi y Cataluña. "Las elecciones lo paralizan todo", ha dicho, si bien también ha apuntado que el PSOE y el PP están "centrados en las mascarillas" y en su "guerra" a cuenta de las comisiones de investigación del Congreso y el Senado.