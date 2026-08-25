ERC también afea a Sánchez su "ausencia" en la crisis de Ceuta

Archivo - El diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

ERC ha reprochado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no lo ha hecho bien" personalmente durante la crisis de Ceuta, que haya estado "ausente" y no "suficientemente presente" y que su interpretación de los hechos, dada su magnitud, "no ha sido adecuada".

Así lo ha manifestado el diputado Francesc-Marc Álvaro durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa del Congreso, donde ha comparecido la ministra Margarita Robles por la crisis de Ceuta. "Diría que el presidente Sánchez no lo ha hecho bien él, personalmente. Ha estado ausente, no ha estado suficientemente presente", ha afirmado Álvaro, quien también ha sostenido que el jefe del Ejecutivo ha hecho "cosas que tal vez no tocaran, dado el contexto".

Otros socios del Gobierno, como el líder de IU, Antonio Maíllo, y el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ya habían criticado también a Sánchez por estar de vacaciones mientras la crisis migratoria de Ceuta seguía sin solución. "No tiene ningún sentido", dijo el diputado de Sumar.

LAS FOTOS NO TAPAN EL DÉFICIT DE GESTIÓN

En la Comisión de Defensa, el portavoz republicano ha advertido además de que, aunque algunos asesores políticos crean vivir en la época del "relato, el 'storytelling' y la narrativa", al final "las políticas son hechos" y una narrativa puede tener "un final desastroso".

Como ejemplo, ha señalado que el Gobierno puede enviar muchos ministros a Ceuta pero que "la narrativa de la foto de uno de ellos con el alcalde de la ciudad no tapa los déficits de la gestión". "Que el Gobierno haga cosas, pero en realidad no las hace, aunque haya ministros que visitan el lugar, acaba repercutiendo peor porque genera una disonancia cognitiva ante un vacío. ¿Qué hace el Gobierno? Pues no lo terminamos de saber", ha añadido.

En su segundo turno de intervención, Álvaro ha precisado posteriormente que sus críticas a la "narrativa" no estaban dirigidas específicamente a Robles, sino al conjunto del Gobierno, y ha insistido en que ésta "no ha ido de la mano de los hechos". En este punto, se ha sumado a la idea planteada por otros portavoces de que la interpretación realizada por el Ejecutivo y, en particular, por Sánchez "no ha sido adecuada dada la magnitud de los hechos".

No obstante, el diputado de ERC ha agradecido a Robles que haya reconocido que "no se ha hecho algo bien", algo que ha considerado que "no es habitual" en un ministro y que "le honra". Asimismo, ha confiado en que los demás miembros del Gobierno que comparezcan esta semana hagan lo mismo y ha señalado como una cuestión "central" para el futuro el circuito de la labor de Inteligencia.