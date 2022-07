ERC ve "una aberración" que el Gobierno aumente el gasto militar en plena crisis económica

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Carolina Telechea, considera "una aberración" que, en un contexto de crisis económica, el Gobierno haya decidido destinar mil millones extra al Ministerio de Defensa y aumentar el gasto militar al 2% del PIB.

En declaraciones en el Congreso, Telechea ha señalado que el actual gasto militar ya es "excesivo", por lo que aumentarlo le parece "una aberración" en lña actual coyuntura económica, máxime cuando se habla de una recesión en 2023. A su juicio, ese dinero debería dedicarse a otras cuestiones como a acogida de migrantes.

En todo caso, la diputada independentista no se pronuncia sobre si este punto puede dificultar más las próximas negociaciones de Presupuestos entre el Gobierno y ERC, potes señala que aún no les han planteado nada y además las relaciones entre ambas partes no pasan su momento de mayor confianza tras la crisis de 'Pegasus' y sigue pendiente retomar la mesa de diálogo.