Errejón acusa al PP de "no tener principios" por hablar con ERC y Junts y critica que "coquetee" con el 'tamayazo'

Rechaza que la investidura de Feijóo se dilate tanto en el tiempo: "No le dan los números"



MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar y líder de Más País, Iñigo Errejón, ha acusado al PP de "no tener principios" por abrirse a hablar con formaciones independentistas "con tal de llegar al poder", a la vez que ha criticado a los 'populares' que estén "coqueteando" con el 'tamayazo' al apelar a diputados socialistas para la investidura de Alberto Núñez Feijóo.

En este contexto, Errejón, en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, ha reprochado al PP dé "bandazos" con su posición respecto a los partidos independentistas, después de que varios dirigentes 'populares' se abrieran a hablar con también estos partidos para conseguir una mayoría suficiente para la investidura de Feijóo.

De hecho, el líder de Más País cree que esta postura del PP demuestra que "cuando se trata de llegar al poder, no tienen principios". "El Partido Popular y Vox fueron a las últimas elecciones generales diciendo que el gobierno de coalición progresista no podía revalidar, no podía continuar, porque al entenderse con fuerzas soberanistas vascas o catalanas, traicionaba a España y rompía a España", ha denunciado.

Asimismo, también ha acusado de "coquetear" con el tamayazo por este llamamiento a diputados socialistas, algo que cree que es "peligroso". "También dice ahora que el PSOE, que se supone que era el mal absoluto, que si se abstiene o que si le da cuatro votos", ha explicado.

LA INVESTIDURA

A su vez, ha criticado que la sesión de investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, se vaya a dilatar tanto en el tiempo hasta el 26 y 27 de septiembre, cuando, según ha dicho, no cuenta con los apoyos suficientes.

"Yo creo que hay mucha ciudadanía que a día de hoy no se explica por qué tenemos que esperar hasta finales de septiembre para constatar algo que un niño de primario con conocimientos básicos de matemáticas ya puede constatar, que es que el señor Feijóo no tiene los votos ni los va a tener para ser presidente", ha recalcado Errejón.

Eso sí, ha dicho respetar la decisión de la Casa Real de que sea Feijóo el candidato a esta investidura, al igual que la de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de fijar esta fecha de investidura para la última semana de septiembre.

En cualquier caso, ha recordado que tanto el PNV como otras formaciones ya han expresado su rechazo a apoyar a Feijóó, por lo que cree que "no se entiende" que el PP necesite un mes para "hacer una cuenta que pueden hacer todos ahora mismo".

"El señor Feijóo está aislado y como está aislado está en una situación en la que no puede ser presidente de España. A pesar de eso nos obliga a todos a esperar hasta finales de septiembre, o sea un mes más, para constatar que está aislado y que no va a ser presidente. A mí me parece una irresponsabilidad, me parece que alarga la situación", ha defendido.