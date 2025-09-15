Errejón pide que se aporte a la causa otro informe psiquiátrico sobre Mouliaá

Archivo - El exportavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón ofrece declaraciones a los medios tras declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, a 16 de enero de 2025, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado Íñigo Errejón ha pedido al juez que le investiga por un presunto delito de agresión sexual a Elisa Mouliaá que se aporte a la causa otro informe psiquiátrico sobre la actriz y que habría elaborado la doctora María Teresa Mongay.

Así lo hace a través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente el pasado julio un recurso del exdiputado para "admitir como prueba la aportación a la causa del informe psiquiátrico emitido" por esa doctora, que también se encargó de medicar a Mouliaá para tratarla de un trastorno depresivo.

Los magistrados instaron al juez instructor, Adolfo Carretero, a que admita como prueba ese informe, que es mencionado a su vez en el documento psiquiátrico que elaboró el doctor José Cabrera, encargado de examinar a la actriz a petición de la misma.

"Su aportación a la causa a efectos de permitir la oportuna y necesaria contradicción de las partes resulta sin duda de relevancia, cuando es un informe que ha sido tenido en cuenta a la hora de elaborar el perito de parte sus conclusiones", señalaron.

El psiquiatra Cabrera aseguró ante el juez que la actriz estaba medicada la noche de los hechos, lo que a su juicio pudo influir en su percepción al combinarse los antidepresivos con alcohol. Además, indicó que Mouliaá atraviesa un trastorno por estrés postraumático por aquel episodio.

Según su informe, la actriz atravesó "una situación de abuso" por parte del exdiputado y lo vivió como "un verdadero atentado contra su intimidad".