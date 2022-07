Espadas acusa a Moreno de optar por un discurso "de mayoría absoluta en el fondo y en la forma"

SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha lamentado este miércoles el "grado de complacencia" de la intervención del candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el debate de investidura, que ha calificado como un "discurso de mayoría absoluta tanto en el fondo como en la forma".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento tras la intervención inicial de Moreno ante el Pleno de la Cámara, Espadas ha afeado que la intervención de Moreno refleja un "grado de complacencia" que mantiene al candidato del PP-A "alejado de la realidad cruda y de los problemas que vive la sociedad andaluza".

En su opinión, Moreno ha protagonizado un discurso que parecía el de "una persona que se estrenaba y no recuerda que lleva ya tres años y medio gobernando Andalucía", y en el que "no ha concretado qué se va a hacer en una coyuntura complicada como la que viven Andalucía, España y Europa".

En esa línea, ha criticado que el candidato "ha optado por un formato presidencialista en el que, de alguna forma, vuelve a destacar ese mar de oportunidades que tiene Andalucía, en el que tenemos tantas oportunidades que no sabemos cuál escoger para centrarnos en concretar realmente qué vamos a hacer en una coyuntura tan complicada como la que vive" la comunidad autónoma.

Espadas ha achacado así a Moreno un discurso "complaciente", cuando él esperaba que hubiese realizado "un diagnóstico de los problemas reales de los servicios públicos en Andalucía" que son "competencia de la comunidad autónoma", y que "no se ha hecho", según ha denunciado.

El líder socialista ha indicado además que le ha "sorprendido" escuchar que la "propuesta estrella" que trasladaba Moreno para mejorar la sanidad andaluza, la de garantizar la atención de los andaluces por su médico de cabecera en un plazo máximo de 48 horas, era "la primera" propuesta que incluía el PSOE-A en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones del 19 de junio.

"FALTA DE LEALTAD" CON EL GOBIERNO

Además, Espadas ha criticado la "falta de lealtad institucional" en la que, en su opinión, ha incurrido Moreno al realizar determinados anuncios sobre cuestiones como programas de cribado entre la población para detectar ciertos tipos de cáncer sin aclarar que "muchas" de esas iniciativas y propuestas "se van a financiar en los Presupuestos de la Junta con los fondos europeos y con las transferencias del Gobierno de España".

"No me parece justo que no se diga si se quiere llegar a acuerdos y tener avances con la Administración del Estado y los ayuntamientos y diputaciones", ha comentado Espadas, quien en esa línea ha lamentado que por parte de Moreno sólo ha escuchado "reproches" hacia el Gobierno central socialista y reclamación de "asuntos pendientes", pero no le ha hecho "ni un sólo reconocimiento" por el "apoyo económico" que ha trasladado a la Junta "a lo largo de la pandemia" del Covid-19 y en "momentos especiales" como los actuales.

De igual forma, Espadas ha opinado que el discurso de Moreno ha seguido "la línea habitual de ignorar la importancia y el peso de los ayuntamientos, de la administración local en Andalucía", pese a ser el nivel de la administración "más cercano a los ciudadanos".

Espadas, que ha querido dejar claro que va a seguir siendo "constructivo" en su crítica, ha reiterado su "sorpresa por el fondo y la forma" de un discurso que, en su opinión, "debería haber sido el programa de gobierno de alguien que lleva tres años y medio" ya en el poder, y en el que hablara de una "realidad difícil" como la actual e hiciera "guiños claros para la gente que lo está pasando muy mal".

Frente a eso, ha escuchado "compromisos" que Moreno ya "asumió" en su debate de investidura de 2019, según ha advertido Espadas, en relación, por ejemplo, a infraestructuras de carreteras e hidráulicas, y, al respecto, el líder socialista ha subrayado que "los problemas de agua" son una preocupación "urgente" para "hoy mismo", y ha señalado que, "además de reivindicar las infraestructuras de Interés General del Estado", el candidato a la reelección como presidente de la Junta debería "reivindicar las de interés de la comunidad autónoma, y sobre todo las que requieren de obras para que los andaluces beban este verano", según ha finalizado.