Espadas (PSOE) defiende el "rigor" del Gobierno en la gestión del accidente de Adamuz frente a las críticas del PP

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha defendido el "rigor" y "la transparencia" del Gobierno en su gestión de la crisis ferroviaria tras el accidente de Adamuz (Córdoba) y ha acusado al PP de buscar "bronca" y "confrontación".

En una entrevista en '24 horas' de 'RNE', Espadas ha afirmado que "los insultos o los desabruptos" contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no les hará "temblar ni cambiar" el trabajo "que creemos que hay que hacer". "El Gobierno va a seguir en su actitud de rigor, respeto y transparencia", ha aseverado.

Puente ha comparecido este jueves en el Senado para hablar sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida (Barcelona), una sesión en la que ha recibido continuas peticiones de dimisión por parte del PP.

A juicio de Espadas, esta situación era lo que el Partido Popular "había buscado desde el principio, la bronca y la confrontación".

PIDE ESPERAR A LOS DATOS DE LA INVESTIGACIÓN

El dirigente socialista también ha instado a esperar a tener "todos los datos" para que cada partido "pida lo que crea que debe pedir o exija lo que crea que deba exigir".

"Los españoles, las víctimas y los familiares de las víctimas merecen el esclarecimiento definitivo y la culminación de la investigación", ha añadido.

En este punto, Espadas ha criticado que algunos portavoces parlamentarios "se atreven a decir o a imputar responsabilidades sin fundamentar". "Yo creo que se precipitan; la ansiedad les pierde y al final perdemos todos", ha zanjado.