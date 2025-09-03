España condena un ataque israelí cerca de efectivos de FINUL y llama a garantizar su seguridad

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha condenado "firmemente" el ataque perpetrado por Israel en las inmediaciones del lugar donde se encontraba un contingente de la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL) y ha reclamado a todas las partes que se garantice la seguridad de los 'cascos azules'.

"El Gobierno de España condena firmemente el ataque israelí cerca de un contingente de FINUL, amenazando la integridad de su personal e impidiendo el desempeño de su mandato", ha sostenido en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

"Todas las partes", ha añadido, incluyendo por tanto también al partido-milicia chíi libanés Hezbolá, "deben garantizar la seguridad del personal y de las instalaciones de FINUL". Cabe recordar que España tiene desplegado un contingente de más de 600 militares en esta misión de Naciones Unidas.

Asimismo, el Ejecutivo ha instado a "Israel a respetar sus obligaciones en materia de Derecho Internacional" y ha reiterado "su firme compromiso con la estabilidad del Líbano y con la aplicacion íntegra de la Resolución 1701", por la que se rige el despliegue de la misión de 'cascos azules'.

La FINUL ha acusado al Ejército israelí de lanzar cuatro granadas desde drones "cerca" de un grupo de 'cascos azules' en el sur de Líbano, en lo que ha descrito como uno de los ataques "más graves" contra su personal desde el alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

Los efectivos trabajaban para retirar bloqueos en carreteras que impedían el acceso a una posición de la ONU cerca de la Línea Azul, ha precisado, y una de las granadas impactó a menos de 20 metros de los 'cascos azules', mientras que las otras tres lo hicieron a unos cien metros del personal del organismo y sus vehículos.