España condena los ataques hutíes contra aeropuertos en Arabia Saudí y les pide que cesen la escalada de violencia

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha condenado este viernes los ataques perpetrados en los últimos días por los hutíes contra aeropuertos de Arabia Saudí, mostrando su solidaridad con el reino e instando a este grupo rebelde yemení ha cesar la escalada de violencia.

"El Gobierno español condena con toda firmeza los ataques hutíes contra los aeropuertos saudíes de Riad y de Abha y traslada sus condolencias a las familias y allegados de los fallecidos y sus más sinceros deseos de rápido restablecimiento de los heridos", ha trasladado en un comunicado el Ministerio de Exteriores.

En este sentido, el Gobierno ha instado a "las milicias hutíes a cesar en su escalada de violencia y ataques indiscriminados" y ha hecho un llamamiento "a alcanzar una solución negociada bajo los auspicios de Naciones Unidas así como a la implementación de la resolución 2216 del Consejo de Seguridad de la ONU" que estableció en 2015 el embargo de armas contra este grupo.

"España reitera su plena solidaridad y apoyo al reino de Arabia Saudí y al Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen ante los inaceptables ataques hutíes", ha remachado el comunicado.